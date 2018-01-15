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Свадебный переполох. Разумно ли тратить миллионы тенге на бракосочетание

Просмотров:529 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Свадебный переполох. Разумно ли тратить миллионы тенге на бракосочетание
Иллюстративное фото
Редакция Today.kz подсчитала - что можно купить по цене шикарного свадебного торта из Шымкента.

Шикарный свадебный торт из Шымкента, фото которого опубликовал чемпион по кондитерскому искусству Ренат Агзамов, произвел настоящий фурор в Казахстане. Главный вопрос, который интересовал, пожалуй, всех: сколько денег было потрачено на этот шедевр кондитерской архитектуры и, самое главное, кому и зачем это было нужно?

Соцсети традиционно разделились на два лагеря: кто-то резко осудил молодоженов за непредусмотрительную (по мнению многих) расточительность, а кто-то встал на сторону новой семьи - раз средства позволяют роскошь, то почему бы и не сделать самый важный в жизни день по-настоящему запоминающимся?

На своей странице в Instagram Ренат Агзамов рассказал, что общий вес торта - около 1 500 килограммов.

Реализовали сложнейший международный проект диаметр торта 3 метра, высота 4,2 ( с тележкой) . Вес около 1500кг. С такими размерами доставить заготовки в другую страну - это ОЧЕНЬ сложно ! Но мы справились, потому что у нас самая сильная команда профессионалов в мире! Перед вывозом торта в зал - ровно 3 суток без сна, но результат того стоит! Благодарю свою команду за мощный рывок в космос Просто ценю и уважаю каждого ❤️. Благодарю принимающую сторону за очень тёплый и душевный прием ! Как приятно работать, когда тебя любят, ценят и уважают ❤️. Ну и самое главное - счастья молодым и благополучия ❤️.

Публикация от RENAT AGZAMOV (@renat_agzamov)




В его компании "Вкусный мир" сообщили, что килограмм такого торта стоит в пределах 2 000 - 2 500 рублей. Оформление в эту цену не входит.

"Стоимость одного килограмма - от 2 000 рублей до 2 500 рублей. В эту стоимость не входят декорации. Стоимость такого торта может рассчитать только наш руководитель. Торты мы делаем на любое количество килограммов. Как правило, если вы находитесь в Москве, мы приглашаем вас в офис, где вы встречаетесь с нашим руководителем или старшим менеджером, озвучиваете на дегустации свои пожелания, пробуете наши начинки. Озвучиваете бюджет. Исходя из этого мы отправляем вам наши предложения с расчетом стоимости и примерными эскизами дизайна, который мы можем сделать. Конечно, каждый случай индивидуален", - сообщили во "Вкусном мире".

Что ж, если взять для расчета стоимость 2,5 тысячи рублей за килограмм и умножить ее на 1 500 килограммов (вес торта), учесть курс национальной валюты к российскому рублю, то цена получится и впрямь шикарная - 21 862 500 тенге (больше 66 000 долларов).

Редакция Today.kz решила выяснить, на что казахстанские молодожены могут потратить эти деньги.

Квартира

В одном из новых жилых комплексов комфорт-класса в Алматы предлагают однокомнатную квартиру по цене торта.

"Однокомнатная квартира площадью 46,5 квадратов выходит 65 100 долларов. Квартира сдается с предчистовой отделкой: ровные полы, установленная бронированная входная дверь. Мы можем довести квартиру и до чистовой отделки. Цена такой отделки - 150 долларов за квадрат", - рассказали в отделе продаж.

Путешествие

В одном из казахстанских туристических агентств несколько удивились сумме 21,8 миллиона тенге (66 300 долларов США), которую мы якобы были готовы потратить на путешествие.

"Вообще, можете ехать в любую страну, - улыбнулся менеджер. - Четырехзвездочный отель в Майами, штат Флорида, выходит около 4 000 долларов на двоих в неделю. Плюс перелет - по 1 000 долларов на каждого. Исходя из вашей суммы, вы можете съездить в пятизвездочный отель и приобрести обзорный тур на вертолете. Это очень хорошая сумма для путешествия на двоих: ее можно потратить и на кругосветное путешествие, конечно, выбирая не самые роскошные гостиницы", - ответили в туристическом агентстве.

Учеба в Гарварде

Согласно официальным данным, максимальная стоимость года обучения в Гарвардском университете - 64,523 тысячи долларов (21,271 миллиона тенге) с учетом расходов на питание, учебные пособия, общежитие, страховку и транспорт.

Зарплата учителя за 19 лет

По словам вице-министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асыловой, минимальная заработная плата казахстанского учителя вырастет до 96 000 тенге. Это значит, что шымкентский свадебный торт - это зарплата почти 228 школьных преподавателей. А если говорить об одном человеке, то среднестатистическому педагогу придется копить на кулинарный шедевр почти 19 лет.

Больше 43 000 обедов "от Байбека"

Если принять во внимание слова акима южной столицы о том, что в Алматы можно пообедать в ресторане за 500 тенге, то из цены шымкентского торта можно собрать 43 725 обедов "от Байбека".

Значит, один человек может питаться ими почти 120 лет. Двое - 60 лет.

Даешь обеды "от Байбека" до бриллиантовой свадьбы!

Еще одна свадьба в Шымкенте с вертолетом

Ранее мы писали об еще одной шикарной свадьбе на 550 человек в Шымкенте, гвоздем которой стал... вертолет. Стоимость торжества оценили в 38 000 долларов.

По информации администрации ресторана и присутствовавших гостей, на свадьбе выступали: группа "Жiгiттер", Марат Омаров, Канат Умбетов, Еркин Нуржанов и Бейбарыс Серикбаев. Открывал вечер и выступал во время выхода молодоженов Кайрат Тунтеков.

Источник: today.kz
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Комментарии ( 7 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:15
Мусяся
То, что написал насчет тв и газеты, это чтоб родственники знали и не говорили, что ты не сделал той и не позвал их.
Вот сколько суммы денег тратит народ на той, на оформление зала, на торты вот такие 4х метровые? Думаю, несколько десятков млрд долларов выйдет.
 
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Сунгат (Гости) Сегодня, 17:49
Любая форма бракосочетания - официальная регистрация, штамп в паспорте - есть по сути стереотип слабых, не доверяющих друг-другу людей. Дело тут даже не в деньгах.

Люди, которые любят друг друга и готовы что то в жизни создавать - в загс никогда не пойдут. И это правило, практически без исключений.
 
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  • sergbodr
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 17:26
Что за привычка считать чужие деньги?
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 17:21
Просто у нас не хватает ОБХСС и народный контроль!!! Время дикого Запада просто отсутствует "Кольт"
 
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  • Ну Ну
  • Nurzhan_from_aktau
 Мустафа (Посетители) Сегодня, 16:52
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Но, я бы вместо свадьбы, потратил бы денег на благотворительность (можно подумать досконально), чтоб всю эту благо показали по тв и написали в газетах.


Куня, вообще-то, пиариться на благотворительности не есть хорошо! chih
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:56
Каждый гражданин сам решает как поступить. Хочешь потратить многомиллионные тенге на шикарный торт, пожалуйста.
Но, я бы вместо свадьбы, потратил бы денег на благотворительность (можно подумать досконально), чтоб всю эту благо показали по тв и написали в газетах.
Просто, сейчас свадьбы уже надоели. Одно и тоже, думаешь когда домой поедешь. А аксакалы жалуются на музыку и вообще хотят побыстрее дать бату и закончить. Каждый гость приходит, чтоб отдать должное, а не чтоб порадоватся свадьбе. Вообщем полный расколбас.
Нет, конечно, можно устроить свадьбу обдуманно. Например: рассадить гостей на один круглый стол не по 12, а 10. И каждые 15 минут розыгрывать вопрос-ответы и раздавать весомые призы. Вот как-бы так.
Жаль, что сейчас более 95 процентов людей делают свадьбу через Уят Болмасын, самое главное той жасап жиберу...
 
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 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 15:54
а скольким детям может помочь в лечении болезней...
 
 

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