Свадебный переполох. Разумно ли тратить миллионы тенге на бракосочетание

Редакция Today.kz подсчитала - что можно купить по цене шикарного свадебного торта из Шымкента.Шикарный свадебный торт из Шымкента, фото которого опубликовал чемпион по кондитерскому искусству Ренат Агзамов, произвел настоящий фурор в Казахстане. Главный вопрос, который интересовал, пожалуй, всех: сколько денег было потрачено на этот шедевр кондитерской архитектуры и, самое главное, кому и зачем это было нужно?Соцсети традиционно разделились на два лагеря: кто-то резко осудил молодоженов за непредусмотрительную (по мнению многих) расточительность, а кто-то встал на сторону новой семьи - раз средства позволяют роскошь, то почему бы и не сделать самый важный в жизни день по-настоящему запоминающимся?На своей странице в Instagram Ренат Агзамов рассказал, что общий вес торта - около 1 500 килограммов.В его компании "Вкусный мир" сообщили, что килограмм такого торта стоит в пределах 2 000 - 2 500 рублей. Оформление в эту цену не входит."Стоимость одного килограмма - от 2 000 рублей до 2 500 рублей. В эту стоимость не входят декорации. Стоимость такого торта может рассчитать только наш руководитель. Торты мы делаем на любое количество килограммов. Как правило, если вы находитесь в Москве, мы приглашаем вас в офис, где вы встречаетесь с нашим руководителем или старшим менеджером, озвучиваете на дегустации свои пожелания, пробуете наши начинки. Озвучиваете бюджет. Исходя из этого мы отправляем вам наши предложения с расчетом стоимости и примерными эскизами дизайна, который мы можем сделать. Конечно, каждый случай индивидуален", - сообщили во "Вкусном мире".Что ж, если взять для расчета стоимость 2,5 тысячи рублей за килограмм и умножить ее на 1 500 килограммов (вес торта), учесть курс национальной валюты к российскому рублю, то цена получится и впрямь шикарная - 21 862 500 тенге (больше 66 000 долларов).Редакция Today.kz решила выяснить, на что казахстанские молодожены могут потратить эти деньги.В одном из новых жилых комплексов комфорт-класса в Алматы предлагают однокомнатную квартиру по цене торта."Однокомнатная квартира площадью 46,5 квадратов выходит 65 100 долларов. Квартира сдается с предчистовой отделкой: ровные полы, установленная бронированная входная дверь. Мы можем довести квартиру и до чистовой отделки. Цена такой отделки - 150 долларов за квадрат", - рассказали в отделе продаж.В одном из казахстанских туристических агентств несколько удивились сумме 21,8 миллиона тенге (66 300 долларов США), которую мы якобы были готовы потратить на путешествие."Вообще, можете ехать в любую страну, - улыбнулся менеджер. - Четырехзвездочный отель в Майами, штат Флорида, выходит около 4 000 долларов на двоих в неделю. Плюс перелет - по 1 000 долларов на каждого. Исходя из вашей суммы, вы можете съездить в пятизвездочный отель и приобрести обзорный тур на вертолете. Это очень хорошая сумма для путешествия на двоих: ее можно потратить и на кругосветное путешествие, конечно, выбирая не самые роскошные гостиницы", - ответили в туристическом агентстве.Согласно официальным данным, максимальная стоимость года обучения в Гарвардском университете - 64,523 тысячи долларов (21,271 миллиона тенге) с учетом расходов на питание, учебные пособия, общежитие, страховку и транспорт.По словам вице-министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асыловой, минимальная заработная плата казахстанского учителя вырастет до 96 000 тенге. Это значит, что шымкентский свадебный торт - это зарплата почти 228 школьных преподавателей. А если говорить об одном человеке, то среднестатистическому педагогу придется копить на кулинарный шедевр почти 19 лет.Если принять во внимание слова акима южной столицы о том, что в Алматы можно пообедать в ресторане за 500 тенге, то из цены шымкентского торта можно собрать 43 725 обедов "от Байбека".Значит, один человек может питаться ими почти 120 лет. Двое - 60 лет.Даешь обеды "от Байбека" до бриллиантовой свадьбы!Ранее мы писали об еще одной шикарной свадьбе на 550 человек в Шымкенте, гвоздем которой стал... вертолет. Стоимость торжества оценили в 38 000 долларов.По информации администрации ресторана и присутствовавших гостей, на свадьбе выступали: группа "Жiгiттер", Марат Омаров, Канат Умбетов, Еркин Нуржанов и Бейбарыс Серикбаев. Открывал вечер и выступал во время выхода молодоженов Кайрат Тунтеков.