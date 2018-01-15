«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 15 Января
-3...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.67 KZT
  • €1 = 399.53 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нацбанк снизил базовую ставку до 9,75%

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Нацбанк снизил базовую ставку до 9,75%
Фото из открытых источников
Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с симметричным коридором колебаний +/-1%, передает LS.

Об этом рассказал председатель Национального банка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам брифинга по базовой ставке.

Он отметил, что ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 10,75%, а по операциям изъятия ликвидности – 8,75%. Впервые с момента введения базовой ставки ее уровень достиг однозначной величины.

"Напомню, что еще год назад в январе 2017 года базовая ставка составляла 12%. Решение по снижению базовой ставки обусловлено положительными итогами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в 2018 году. Оно подтверждает уверенность Национального банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5-7% в 2018 году и в постепенном достижении среднесрочной цели в 4% в 2020 году. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризисного управления на денежном рынке к периоду восстановления и усиления действенности каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции", - подчеркнул Акишев.

Глава финрегулятора отметил, что Нацбанк не исключает дальнейшего снижения базовой ставки в 2018 году.

"Смягчение денежно-кредитной политики продолжится, если условия торговли и ситуация в странах – торговых партнерах останутся позитивными, тренды, которые способствовали улучшению ситуации в экономике Казахстана в 2017 году, продолжатся и в текущем году, и в целом прогнозная и фактическая динамика инфляции будут соответствовать друг другу", - реюмировал он.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года.
Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика