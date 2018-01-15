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"Существенный риск для инфляции" назвал Акишев

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 17:26
"Существенный риск для инфляции" назвал Акишев
Иллюстративное фото: Амир Абдулахимов
В январе-феврале 2018 года существенным риском для инфляции в Казахстане станет ожидаемый пересмотр тарифов на платные услуги предприятий-монополистов. Об этом рассказал председатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам брифинга по базовой ставке для телевизионных СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вместе с тем он отметил, что влияние пересмотра тарифов на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия мер по ужесточению денежно-кредитной политики. Акишев пояснил, что данные риски формируются на стороне предложения, то есть "инфляции издержек", не зависящей от политики Национального Банка.

Оценки инфляции на стороне спроса, по данным НБ РК, демонстрируют ее дальнейшее замедление в текущем году ввиду слабости внутреннего спроса.

"Базовая инфляция (инфляция за исключением плодоовощной продукции, энергоносителей, регулируемых услуг) в декабре осталась неизменной и составила 6,2 процента. Благоприятным фактором стало сокращение разрыва в уровне инфляции по регионам. В декабре разница составила 1,3 процентных пункта, что свидетельствует о более однородном формировании инфляционных процессов на региональном уровне", - сказал Акишев.

Председатель Нацбанка сообщил, что инфляция по итогам прошедшего года сложилась на уровне 7,1 процента, то есть в середине целевого коридора 2017 года. Сложившееся значение оказалось ниже прогнозируемых параметров, так как уровень инфляции ожидался ближе к верхней границе коридора - 7,5-7,7 процента.

"Замедление инфляции вызвано во многом стабилизацией цен на рынках отдельных товаров и услуг. В частности, в декабре снизились цены на бензин после их удорожания в осенние месяцы. Отмечается более медленный рост цен на товары длительного пользования на фоне низкого потребительского спроса. Рост цен на продовольственные товары и на услуги отражал историческую динамику и в целом соответствовал прогнозам. Положительный вклад в замедление годовой инфляции также внесла низкая волатильность обменного курса тенге", - сказал Акишев, отвечая на вопрос СМИ.

Также председатель Нацбанка рассказал, что со стороны внешнего сектора на уровень инфляции благоприятное влияние оказывает ситуация на сырьевых и товарных рынках.

"С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше 60 долларов за баррель. Индекс мировых цен в ожидании роста производства на международных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году сохранится на существующем уровне, не оказывая проинфляционное давление на внутренние цены", - проинформировал Данияр Акишев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • babnik
  • ЁмоЁ
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 20:49
Проще говоря суть статьи в том что плательщикам придется платить еще больше.
 
 

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