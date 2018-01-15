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Гигантский алмаз найден в Южной Африке

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 20:39
Гигантский алмаз найден в Южной Африке
Фото: Gem Diamonds
Один из крупнейших в мировой истории алмазов в найден на руднике Letseng в Лесото на юге Африки, сообщила пресс-служба компании Gem Diamonds, которая ведет добычу на руднике.

Драгоценный камень весом 901 карат (182 грамма) стал пятым по величине среди когда-либо найденных, отмечается в сообщении. Минерал относится к алмазам II типа, которые почти содержат примесей азота и являются одними из самых дорогих в мире.

По данным The Financial Times, стоимость нового алмаза может превысить 40 миллионов долларов. В понедельник акции Gem Diamonds подорожали на 15 процентов, отмечает издание.

Рудник Letseng славится размерами и качеством добываемых драгоценных камней. С 2006 года здесь были найдены 4 из 20 крупнейших белых алмазов мира. Самым большим из них является «Обещание Лесото» (Lesotho Promise) весом 603 карата или 121 грамм.

В сентябре 2017 года в Канаде был продан крупнейший в мире алмаз Lesedi La Rona. Покупателем также стала компания Graff Diamonds, сумма сделки составила 53 миллиона долларов.

В мае прошлого года на Айхальском горно-обогатительном комбинате компании «Алроса» в Якутии добыли алмаз массой 83,5 карата.

Самым большим в истории алмазом был знаменитый «Куллинан» (также назывался «Звезда Африки») весом 3106,7 карата или 621,3 грамма. Сейчас его части украшают корону и скипетр британских монархов.
Источник: Lenta.ru
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