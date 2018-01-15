Заведующая больницы уволилась из-за танца живота на корпоративе

В Красноярске заведующая отделением больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Наталья Еремина уволилась после того, как в Сеть попала видеозапись новогоднего корпоратива, который сотрудники учреждения устроили в рабочее время на рабочем месте. Всем, кто сидел за столом, объявили выговор. Об этом сообщает телеканал "ТВК Красноярск".Ролик, снятый во время вечеринки, распространили местные СМИ. На кадрах видно, как женщины под музыку исполняют танец живота и поют песни. Все происходит на фоне богатого стола с крепким алкоголем.В больнице сообщили, что устроители застолья нарушили запрет главного врача на проведение подобных мероприятий.Сама экс-заведующая объяснила, что просто хотела подарить коллегам праздник. "Девочки наши разработали сценарий, каждый готовил какие-то сцены, готовили костюмы и когда вышел приказ главного врача о запрете корпоративов, у нас уже все было готово, поэтому мы решили все-таки друг друга повеселить перед Новым годом", - рассказала она.Наталья Еремина 12 лет проработала на месте заведующей. Ее общий медицинский стаж - более 20 лет. Доктор признает, что запрет был нарушен, однако уверяет, что корпоратив никак не потревожил пациентов.