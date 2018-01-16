Названа опасность чайных пакетиков

Чай в пакетиках, который так любят многие потребители за его удобство и экономию, может быть опасным, предупреждают специалисты.



Портал anews.com перечислил причины, которые могут заставить покупателей отказаться от этого продукта. Помимо того, что чай в пакетиках заметно уступает по качеству и вкусу обычным листовым чаям, он может быть вредным для здоровья.



"Бумажные пакетики достаточно часто имеют в своем составе эпихлоргидрин, который используется как пестицид. При взаимодействии с водой он становится более опасным, приводя к бесплодию, проблемам иммунной системы и раку", - пишет издание.



"Чайные пакетики в форме пирамидок имеют более приятную текстуру, но изготовлены они из обычного нейлона пищевого назначения или даже пластика. Токсичные вещества из такой упаковки способны привести к ухудшению здоровья. Наиболее ярко это проявляется, если заваривать такой пакет не раз или постоянно пить пакетированные чаи. Если же пакетик изготовлен из бумаги, то ее внешнюю белизну создают путем обработки хлором, что тоже негативно влияет на здоровье при слишком частом употреблении", - говорится в статье.



Как отмечают эксперты, пакетированные чаи зачастую изготавливают из старых листьев, которые больше подвержены негативному влиянию фторидов из почвы. Эти вещества могут нанести вред почкам и костям человека.



"Также перед упаковкой чай предварительно не промывают, поэтому все вредные вещества, которыми обрабатывали листья, и вся пыль оказывается у потребителя в чашке", - утверждает автор публикации.



Кроме того, чтобы добиться лучших вкусовых качеств, производители пакетированных чаев нередко используют ароматизаторы, негативное влияние которых на организм давно доказано.



И наконец, чайные пакетики стоят намного дороже, чем обычный листовой продукт.



"Дело в том, что производитель повышает цену на чай в пакетиках из-за затрат на сами пакетики. Также листовой чай можно заварить несколько раз и в итоге получить по-прежнему выраженный вкус, чего нельзя сказать о пакетированном чае", - отмечает издание.

