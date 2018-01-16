Сколько госслужащих рекомендовали повысить и уволить после аттестации

В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказали об итогах аттестации государственных служащих Казахстана, передает Tengrinews.kz.



По данным официального представителя АДГСПК Нурлана Жахина, всего аттестацию в 2017 году прошли 66 853 государственных служащих. По итогам аттестации 61 115 соответствуют занимаемым должностям, 4 851 человек рекомендованы к повышению в должности, 747 - к понижению, 140 - к увольнению.



"Аттестация дала возможность госслужащим проявить профессиональные навыки и доказать свою состоятельность. На сегодняшний день на основании решений аттестационных комиссий 1 405 служащих уже продвинулись по карьерной лестнице, заняв вышестоящие должности. Проведенная аттестация положительно повлияла на профессионализацию кадров и укрепление принципа меритократии на государственной службе", - сообщил Жахин.



"Особенностью проведенной аттестации явилось то, что акцент был сделан на проверку не только профессиональных навыков, но и личных качеств, которыми обладает государственный служащий. Для этого государственные служащие на основе лучшей практики международного опыта прошли тестирование на оценку личных компетенций", - отметил Нурлан Жахин.



Он рассказал, что результаты тестирования показали, что среди служащих высшего управленческого звена центральных государственных органов наиболее развиты компетенции "Принятие решений" и "Ориентация на потребителя услуг", в то время как у управленцев местных исполнительных органов в большей степени выражены компетенции "Стрессоустойчивость"и "Информирование потребителей услуг".



По его словам, работники министерств недостаточно проявляют компетенцию "Сотрудничество", то есть выстраивание конструктивных взаимоотношений с заинтересованными сторонами. В то время как у региональных служащих зачастую не хватает компетенции "Саморазвитие".



"Тестирование на оценку личных компетенций позволило определить уровень этичности, честности, беспристрастности, ориентацию на потребителя услуг, предполагающую способность выявлять потребности и решать проблемы населения в рамках закона, и иные важные для служения государству и обществу качества", - добавил официальный представитель АДГСПК.



Представитель Агентства по делам госслужбы подчеркнул, что впервые аттестация государственных служащих проведена столь масштабно и охватила всех служащих корпуса "Б". По его словам, была обеспечена прозрачность проведения всех ее этапов. В состав аттестационных комиссий вошли представители общественных советов, научно-экспертной, академической среды, общественных объединений. Определены компетенции, требующие дальнейшего развития.



Сообщается, что в настоящее время Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан разработаны программы по развитию личных компетенций, дифференцированные в зависимости от уровня управления. Обучение по данным программам будет начато в текущем году в рамках повышения квалификации государственных служащих.