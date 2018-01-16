«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 16 Января
-5...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.41 KZT
  • €1 = 403.92 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько госслужащих рекомендовали повысить и уволить после аттестации

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Сколько госслужащих рекомендовали повысить и уволить после аттестации
Фото из архива ©Tengrinews.kz
В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказали об итогах аттестации государственных служащих Казахстана, передает Tengrinews.kz.

По данным официального представителя АДГСПК Нурлана Жахина, всего аттестацию в 2017 году прошли 66 853 государственных служащих. По итогам аттестации 61 115 соответствуют занимаемым должностям, 4 851 человек рекомендованы к повышению в должности, 747 - к понижению, 140 - к увольнению.

"Аттестация дала возможность госслужащим проявить профессиональные навыки и доказать свою состоятельность. На сегодняшний день на основании решений аттестационных комиссий 1 405 служащих уже продвинулись по карьерной лестнице, заняв вышестоящие должности. Проведенная аттестация положительно повлияла на профессионализацию кадров и укрепление принципа меритократии на государственной службе", - сообщил Жахин.

"Особенностью проведенной аттестации явилось то, что акцент был сделан на проверку не только профессиональных навыков, но и личных качеств, которыми обладает государственный служащий. Для этого государственные служащие на основе лучшей практики международного опыта прошли тестирование на оценку личных компетенций", - отметил Нурлан Жахин.

Он рассказал, что результаты тестирования показали, что среди служащих высшего управленческого звена центральных государственных органов наиболее развиты компетенции "Принятие решений" и "Ориентация на потребителя услуг", в то время как у управленцев местных исполнительных органов в большей степени выражены компетенции "Стрессоустойчивость"и "Информирование потребителей услуг".

По его словам, работники министерств недостаточно проявляют компетенцию "Сотрудничество", то есть выстраивание конструктивных взаимоотношений с заинтересованными сторонами. В то время как у региональных служащих зачастую не хватает компетенции "Саморазвитие".

"Тестирование на оценку личных компетенций позволило определить уровень этичности, честности, беспристрастности, ориентацию на потребителя услуг, предполагающую способность выявлять потребности и решать проблемы населения в рамках закона, и иные важные для служения государству и обществу качества", - добавил официальный представитель АДГСПК.

Представитель Агентства по делам госслужбы подчеркнул, что впервые аттестация государственных служащих проведена столь масштабно и охватила всех служащих корпуса "Б". По его словам, была обеспечена прозрачность проведения всех ее этапов. В состав аттестационных комиссий вошли представители общественных советов, научно-экспертной, академической среды, общественных объединений. Определены компетенции, требующие дальнейшего развития.

Сообщается, что в настоящее время Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан разработаны программы по развитию личных компетенций, дифференцированные в зависимости от уровня управления. Обучение по данным программам будет начато в текущем году в рамках повышения квалификации государственных служащих.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 11:07
Эх анекдот как раз в тему скинули жаль писать его нельзя.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 10:55
"Кастинг"- это хорошо, но следует сразу смотреть, кого назначаете на государственные должности.
И поменьше родственных связей.
Успеха вам, господа вожди.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика