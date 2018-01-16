В МВД РК "засекречены" траты на содержание казахстанских полицейских

Данные, связанные с суммами заработных плат полицейских в Казахстане, являются сведениями ограниченного распространения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, отвечая на запрос Today.kz касательно затрат государства на содержание одного сотрудника этого ведомства.



В этой связи корреспондент портала поинтересовался у бывших офицеров, насколько обоснована такая "засекреченность", а также попросил общественника поделиться мнением, почему в ведомстве не хотят раскрывать доходы сотрудников и бюджетные затраты на них.



В официальном ответе, который, к слову, содержит всего несколько строк, в МВД РК информируют журналистов, что система оплаты труда сотрудников органов внутренних дел утверждена постановлением Правительства РК от 16 октября 2017 года "Об учреждении единой системы оплаты труда работников для всех государственных органов, содержащихся за счет государственного бюджета".



"В этой связи данные, касающиеся заработных плат сотрудников ОВД, являются сведениями ограниченного распространения", - отмечают в ведомстве.

Стоит отметить, что само постановление правительства имеет гриф "Для служебного пользования" и в базе данных не приводится.



Так, по мнению бывшего полицейского, независимого эксперта по правовым вопросам Ескали Саламатова, одной из возможных причин сокрытия этих данных является закрытость ведомства. По его словам, во время его работы в системе КУИС данные о заключенных, затратах на их содержание, а также сведения о бюджете комитета были в открытом доступе и публиковались в СМИ.



"Я считаю, что если раскрытие этой информации никак не вредит интересам государства, то почему бы ее не озвучить. Население имеет право знать. У нас еще много чего осталось с советских времен – засекреченных, закрытых. И как специалист в области тюремной системы могу сказать, что в СССР количество заключенных, место их дислокации было секретной информацией, потому что это был очень мощный трудовой и экономический ресурс. С помощью осужденных строились секретные заводы, военные объекты и так далее. Но сейчас эти данные открыты. И много засекреченных и закрытых данных сохранились еще с тех времен. Сейчас мы в XXI веке и, я думаю, что эти времена уже давно прошли, и есть много вопросов, которые стоит пересмотреть. И если нет необходимости держать их засекреченными, то просто надо придать им открытость", - отметил Саламатов.



Он также добавил, что разглашению не подлежит заработная плата отдельно взятого сотрудника полиции, так как это является личной информацией и подпадает под норму о защите персональных данных. Но при этом сведения о средствах, которые заложены в бюджете на одного полицейского, должны быть открытыми.



Финансы министерства обязаны находиться в открытом доступе, но не обо всех тратах ведомства следует знать общественности. Таким мнением поделился другой бывший сотрудник МВД РК - доцент кафедры ГПД Евразийского гуманитарного института, кандидат юридических наук, доктор PhD Аблайхан Аккулев.



"Полагаю, что граждане должны иметь возможность в свободном доступе обладать информацией о затратах государства на содержание правоохранительной системы и специальных органов в разрезе: МВД, антикоррупционная служба, КНБ и прочее. Например, в целом знать, во сколько обходится содержание одного полицейского в месяц, в год, затраты на форменное обмундирование, технику и другое. Хотя, конечно, есть статьи расходов, которые, на мой взгляд, не следует делать всеобщим достоянием. К примеру, расходы на оперативные нужды", - сказал Аккулев.

При этом, по его словам, следует обратить особое внимание на заработные платы полицейских и их дифференциацию в зависимости от служебной нагрузки.



"Так, у разных должностей полицейских разные функциональные обязанности, мера ответственности, нагрузка, кто-то работает с 8:00 и до 24:00, а порой и сутками, другие имеют нормированный рабочий день. Как мне думается, нельзя уравнивать заработную плату оперативных работников, и особенно следователей, с иными сотрудниками. Я не могу сказать с уверенностью, что она значительно разнится, а это снижает стимулирование, приводит к тому, что следователи, оперативные работники стараются перевестись на более спокойное место службы. И в любом случае хочется подчеркнуть, что работа в полиции тяжелая во всех отношениях и заслуживает более высокой оплаты", - добавил Аккулев.



Основатель общественного объединения "ОСА" Руслан Лазута считает, что в министерстве внутренних дел не хотят раскрывать данные о затратах, так как эти данные могут вызвать общественный резонанс и волну критики в адрес ведомства.



"Информация скрывается из соображений того, что если будет озвучена реальная цифра содержания штата в МВД РК, то люди просто ужаснутся от средств, которые тратятся на него. Я уже много раз говорил, что работу подавляющего большинства полицейских можно безболезненно заменить на камеры уличного видеонаблюдения. И их содержание будет гораздо дешевле обходиться. Хотя бы даже, если сэкономить исключительно только на зарплате, не говоря уже о вещевом довольствии и других выплатах. Казахстан лидирует в мире по количеству полицейских на тысячу человек населения. И вот эти "секреты" объяснимы, для меня во всяком случае, чтобы не будоражить народ тем, сколько бездельников граждане содержат в этом министерстве", - поделился мнением Лазута.



Напомним, что МВД РК ждет глобальная реформа, в рамках которой часть сотрудников могут лишить погон. В ведомстве создана рабочая группа, которая займется разработкой программы трансформации и вырабатывает предложения о том, как улучшить службу и повысить эффективность сотрудников органов внутренних дел. Редакция Today.kz собрала мнения экспертов по этой теме, а также запустила голосование о том, необходимы ли изменения в работе полицейских.