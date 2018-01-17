В "АрселорМиттал" заявили об изменении зарплат работников

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Работникам АО "АрселорМиттал Темиртау" повысят заработную плату, сообщает пресс-служба компании.



"С 1 января 2018 года будет произведено повышение тарифов и окладов работникам, находящимся в списочной численности АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "Оркен" на 31 декабря 2017. Для работников подземных групп угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" и железорудного месторождения Атасу ТОО "Оркен" на 30% плюс индексация заработной платы в размере 3,55% согласно коллективному договору", — говорится в распространенном сообщении.



Согласно информации, для поверхностных работников угольного департамента, работников ТОО "Оркен" и стального департамента, а также прочих вспомогательных функций стального департамента АМТ будет произведено повышение зарплат до 30% в соответствии с грейдовой системой.



В компании уточнили, что вопрос о повышении зарплат работникам стального департамента, работникам поверхностных групп угольного департамента предприятия будет рассмотрен и решен до 26 января 2018 года.



Работники четырех шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" 11 декабря 2017 года после окончания смены отказались покинуть свои рабочие места. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты на 100% и снижение пенсионного возраста. Компания заявила, что проводить переговоры с бастующими будет только на поверхности. 14 декабря суд Шахтинска признал забастовку незаконной и постановил приостановить ее. В ночь на 15 декабря все шахтеры поднялись на поверхность и согласились сесть за стол переговоров. В конце декабря стало известно о результатах переговоров.