"Была угроза потери". Султанов рассказал о деньгах ЕНПФ в азербайджанском банке

Депутат Мажилиса Парламента Владислав Косарев вновь поднял вопрос о средствах пенсионного фонда, которые были вложены в облигации Международного банка Азербайджана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ходе обсуждения проекта закона о ратификации протокола Казахстана с Азербайджанской Республикой об изменениях в налоговую конвенцию, Владислав Косарев обратился к министру финансов Бахыту Султанову.



"Я хотел бы выяснить, какова судьба средств пенсионного фонда, которые застряли в Азербайджане. Не можем ли мы как-то воздействовать на финансовые органы Азербайджана в связи с этим соглашением на возврат этих средств: мы не только там эти средства почти потеряли, мы еще и пролонгировали долг Азербайджана перед Казахстаном на приличную сумму. Может быть, нам пора критически посмотреть на наши финансовые отношения?" - спросил депутат.



Бахыт Султанов пояснил мажилисмену, что не считает эти средства потерянными.



"На самом деле мы не потеряли эти средства. Была угроза потери, если бы банк действительно обанкротился и если бы большинство кредиторов не поддержало вопрос реструктуризации долга", - ответил министр.



Министр признал, что в итоге разница в возвращенных средствах все-таки есть.



"На сегодняшний день эти облигации банка обменяны на суверенные облигации Банка Азербайджана и да, действительно, в результате произошло пролонгирование сроком на 15 лет 250 миллионов долларов при ставке 3,5 процента. Эти бумаги являются ликвидными, поэтому нельзя говорить, что мы потеряли средства. Да, против предыдущих вложений, конечно же, разница будет, а основную сумму мы не потеряли, кроме того, я уже сказал, что 3,5 процента будет начисляться", - добавил Бахыт Султанов.



Напомним, весной 2018 года стало известно, что Международный банк Азербайджана не может выполнять свои обязательства по выплатам облигаций, приобретенных Казахстаном. Как заявил казахстанский экономист Рахим Ошакбаев, объем средств, вложенных Единым накопительным пенсионным фондом Казахстана в азербайджанский банк, составляет 71,6 миллиарда тенге. Позднее председатель Национального Банка сообщил, что октябре 2014 года в рамках предыдущей системы принятия решений в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 миллионов долларов со сроком обращения этих бумаг 10 лет и купонной ставкой 8,25 процента годовых.



Летом 2018 года руководство ЕНПФ рассказало, каким способом будет возвращать огромную сумму, "зависшую" в Международном банке Азербайджана.