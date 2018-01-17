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Полмиллиарда тенге могут заплатить блогерам за посты о переходе казахского языка

Просмотров:307 Опубликовано: Вчера, 16:15
Полмиллиарда тенге могут заплатить блогерам за посты о переходе казахского языка
Фото: today.kz
462,6 миллиона тенге из средств республиканского бюджета планируют выделить блогерам на разъяснительную работу в социальных сетях по переходу государственного языка на латиницу, передает Today.kz. План мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года появился на портале электронного правительства.

Ответственным за работу с блогерами назначено Министерство культуры и спорта Казахстана.
Правительство планирует выделять на разъяснительную работу в социальных сетях по 57,82 миллиона тенге ежегодно с 2018-го по 2025 год.

Стоит отметить, что план мероприятий еще не утвержден.

В социальных сетях также должны будут появиться специальные хэштеги по переходу казахского алфавита на латиницу.

Также в Казнете могут создать соответствующие мотиваторы.

"Публикация в популярных среди молодежи социальных сетях мотиваторов, постов на государственном языке по латинской графике", - говорится в плане мероприятий.

Кроме того, в рамках выделенных средств через бюджетную программу Министерству информации и коммуникации Казахстана необходимо проработать вопрос создания тематических рубрик и программ, посвященных переводу казахского алфавита на латинскую графику в региональных и республиканских СМИ.

Также на казахстанских телеканалах могут появиться социальные ролики, посвященные достижениям перехода государственного языка на латиницу.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Thornhill (Посетители) Вчера, 17:53
А блогеры что будут писать?
"Ура я получил деньги за то что буду вас уговаривать перейти на латиницу!" ??? lol
Не надо меня уговаривать, просто дайте миллион...
 
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  • fitter
 Bamb00k (Посетители) Вчера, 17:03
462,6 миллиона тенге из средств республиканского бюджета планируют выделить блогерам на разъяснительную работу в социальных сетях по переходу государственного языка на латиницу

"Переход на латиницу ничего не будет стоить" - говорили они...
 
 

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