600 миллионов тенге могут выделить специальной компании для перехода на латиницу

602,7 миллиона тенге из республиканского бюджета могут выделить на создание и работу специальной компании, которая будет заниматься вопросами перехода казахского алфавита на латинскую графику, передает Today.kz. Уже в 2018 году на создание юридического лица планируют выделить 161,7 миллиона тенге.
План мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латиницу опубликован на портале электронного правительства.
Согласно ему, с 2019-го по 2025 год компания будет получать по 63 миллиона тенге ежегодно.
На привлечение экспертов по разработке методики обучения и изучения, а также по систематизации терминологического фонда казахского языка и адаптированию латинской графики к IT-технологиям правительство планирует выделить 545,8 миллиона тенге с 2018-го по 2020 год. На разработку правил правописания на новом казахском алфавите могут выделить 28 миллионов тенге.
Стоит отметить, что план мероприятий еще не утвержден.
Напомним, блогерам на разъяснительную работу по переходу казахского алфавита на латинскую графику правительство планирует выделить 462,6 миллиона тенге.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.