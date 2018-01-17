600 миллионов тенге могут выделить специальной компании для перехода на латиницу

602,7 миллиона тенге из республиканского бюджета могут выделить на создание и работу специальной компании, которая будет заниматься вопросами перехода казахского алфавита на латинскую графику, передает Today.kz. Уже в 2018 году на создание юридического лица планируют выделить 161,7 миллиона тенге.



План мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латиницу опубликован на портале электронного правительства.



Согласно ему, с 2019-го по 2025 год компания будет получать по 63 миллиона тенге ежегодно.



На привлечение экспертов по разработке методики обучения и изучения, а также по систематизации терминологического фонда казахского языка и адаптированию латинской графики к IT-технологиям правительство планирует выделить 545,8 миллиона тенге с 2018-го по 2020 год.

На разработку правил правописания на новом казахском алфавите могут выделить 28 миллионов тенге.



Стоит отметить, что план мероприятий еще не утвержден.



Напомним, блогерам на разъяснительную работу по переходу казахского алфавита на латинскую графику правительство планирует выделить 462,6 миллиона тенге.