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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

600 миллионов тенге могут выделить специальной компании для перехода на латиницу

Просмотров:278 Опубликовано: Вчера, 17:25
600 миллионов тенге могут выделить специальной компании для перехода на латиницу
Фото: today.kz
602,7 миллиона тенге из республиканского бюджета могут выделить на создание и работу специальной компании, которая будет заниматься вопросами перехода казахского алфавита на латинскую графику, передает Today.kz. Уже в 2018 году на создание юридического лица планируют выделить 161,7 миллиона тенге.

План мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латиницу опубликован на портале электронного правительства.

Согласно ему, с 2019-го по 2025 год компания будет получать по 63 миллиона тенге ежегодно.

На привлечение экспертов по разработке методики обучения и изучения, а также по систематизации терминологического фонда казахского языка и адаптированию латинской графики к IT-технологиям правительство планирует выделить 545,8 миллиона тенге с 2018-го по 2020 год.
На разработку правил правописания на новом казахском алфавите могут выделить 28 миллионов тенге.

Стоит отметить, что план мероприятий еще не утвержден.

Напомним, блогерам на разъяснительную работу по переходу казахского алфавита на латинскую графику правительство планирует выделить 462,6 миллиона тенге.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Mestnyi
  • Placida
 Valderrama (Посетители) Вчера, 21:26
Разъяснять за 462 миллиона народных денег !!! hypnosis Блогерам? А лицензия блогера нужна?
А пусть правительство поименно назовет счастливых обладателей звания БЛОГЕР
 
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  • Mestnyi
  • Just Do
 ЁмоЁ (Посетители) Вчера, 19:27
за компанию, пилить иль не пилить-вот в чём вопрос..., кто ж даст пилить...там всё распилено, пылите отсель. draznilka
 
-1
  • Just Do
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Модератор 13 (Модераторы) Вчера, 19:10
Уважаемые пользователи, для личного общения используйте ЛС
 
-2
  • Just Do
  • nadiuna
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ledokol7 (Посетители) Вчера, 19:09
Just Do,впн для начала юзать научись
 
-1
  • ledokol7
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  • Mestnyi
  • мунайши73
 Just Do (Посетители) Вчера, 18:56
Цитата: Mestnyi
Понеслось...

Точно понеслось погнали наши городских. Уже кучка особо приближённых к папе до мозолей ладони натёрли потирая их от предвкушения. С VPNа в эту новость зайти не мог час,пишут сайт лада кз не отправил данных,классные козни. Если интересуются моей персоной пишите в личку,дам точные координаты и если надо инн дам.
 
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  • Just Do
  • ЁмоЁ
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  • nadiuna
 Mestnyi (Посетители) Вчера, 18:42
Понеслось...
Эй, наверху, пилы уже наточили?
Не подеритесь, когда пилить начнете....
А то будет как в анекдоте:
Мы делили апельсин, много наших полегло....
 
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  • nadiuna
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 18:41
Zdes' osnovnoe slovo "mogut"! Mogut i ne vydelit', mogut i vydelit'
 
 

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