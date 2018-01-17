Вирус атакует смартфоны с Android

Смартфоны на платформе Android атаковал новый вирус. Уникальный троян под названием Skygofree Android после установки на телефоне получает доступ к перепискам и разговорам в мессенджере WhatsApp и ряда других приложений, передает Today.kz со ссылкой на "Росбалт".



Вирус может отследить местоположение гаджета, самостоятельно включать диктофон.



Помимо этого троян также контролирует сотовую связь, Bluetooth, Wi-Fi и управляет приложениями.



Зловредная программа сможет прочитать переписку из Facebook Messenger, Skype, Viber и WhatsApp и записать разговоры владельца телефона.



Как сообщили специалисты "Лаборатории Касперского", стоит остерегаться фейковых сайтов мобильных операторов, так как там можно скачать вместе с приложением и вирус. Они рекомендуют пользоваться только Google Play.



"Skygofree - один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы", - отметили аналитики.



По мнению экспертов, троян разработали в Италии, где 31 октября 2017 года был зарегистрирован домен для его распространения.