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Вирус атакует смартфоны с Android

Просмотров:339 Опубликовано: Вчера, 17:51
Вирус атакует смартфоны с Android
Иллюстративное фото
Смартфоны на платформе Android атаковал новый вирус. Уникальный троян под названием Skygofree Android после установки на телефоне получает доступ к перепискам и разговорам в мессенджере WhatsApp и ряда других приложений, передает Today.kz со ссылкой на "Росбалт".

Вирус может отследить местоположение гаджета, самостоятельно включать диктофон.

Помимо этого троян также контролирует сотовую связь, Bluetooth, Wi-Fi и управляет приложениями.

Зловредная программа сможет прочитать переписку из Facebook Messenger, Skype, Viber и WhatsApp и записать разговоры владельца телефона.

Как сообщили специалисты "Лаборатории Касперского", стоит остерегаться фейковых сайтов мобильных операторов, так как там можно скачать вместе с приложением и вирус. Они рекомендуют пользоваться только Google Play.

"Skygofree - один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы", - отметили аналитики.

По мнению экспертов, троян разработали в Италии, где 31 октября 2017 года был зарегистрирован домен для его распространения.
Источник: today.kz
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