Porsche врезался в ворота Акорды: уволены полицейские

В ДВД Астаны прокомментировали ДТП у ворот Акорды, передает корреспондент Tengrinews.kz."По факту ДТП, имевшего место в ночь с 16 на 17 января, проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков, следуя по улице Достык, в условиях гололеда, не справившись рулевым управлением, допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора. Пострадавших и травмированных нет", - рассказали в ДВД.Как отметили в полиции, непосредственный виновник ДТП старший лейтенант полиции Е. Иманбеков и командир взвода, его непосредственный руководитель, капитан полиции Г. Джумахметов уволены со службы в органах внутренних дел РК.Кроме того, за слабую организацию индивидуальной воспитательной работы среди подчиненных ряд руководителей данного подразделения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.