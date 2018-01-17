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Porsche врезался в ворота Акорды: уволены полицейские

Просмотров:353 Опубликовано: Вчера, 20:29
Porsche врезался в ворота Акорды: уволены полицейские
Фото очевидцев
В ДВД Астаны прокомментировали ДТП у ворот Акорды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По факту ДТП, имевшего место в ночь с 16 на 17 января, проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков, следуя по улице Достык, в условиях гололеда, не справившись рулевым управлением, допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора. Пострадавших и травмированных нет", - рассказали в ДВД.

Как отметили в полиции, непосредственный виновник ДТП старший лейтенант полиции Е. Иманбеков и командир взвода, его непосредственный руководитель, капитан полиции Г. Джумахметов уволены со службы в органах внутренних дел РК.

Кроме того, за слабую организацию индивидуальной воспитательной работы среди подчиненных ряд руководителей данного подразделения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Porsche врезался в ворота Акорды: уволены полицейские

Porsche врезался в ворота Акорды: уволены полицейские

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Шым-Актау (Посетители) Вчера, 22:43
Кот кысу - это...
 
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  • nadiuna
  • kz1990
 Placida (Посетители) Вчера, 22:12
инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков,


Я может быть не в той стране живу? Или городе?
Скажите, сколько зарабатывает ст.лейтенант полиции, катаясь на Порше?
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 21:09
Mashina v hlam
 
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  • Placida
 Valderrama (Посетители) Вчера, 21:09
Двух офицеров уволили из-за ДТП, совершенного в условиях гололеда????
Явно утаивают факты что Порше то был чужой, в салоне находились девушки легкого поведения, сами были в нетрезвом состоянии ну и т.п.
 
 

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