Боевые истребители приземлились на ростовскую дорогу

Два тяжелых истребителя Су-30СМ и истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые приземлились на обыкновенную автомобильную трассу. Это произошло на летно-тактических учениях 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, передает ТАСС.



«Посадка трех истребителей оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом — самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо», — рассказал руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.



Для маневра военные превратили участок дороги, которая соединяет Ростовскую и Волгоградскую области, в импровизированный аэродром. Это первый подобный случай в истории российских Военно-космических сил, ранее данное упражнение выполняли лишь штурмовики и легкие истребители.



Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ выпускает Иркутский авиазавод корпорации «Иркут». Он разработан на базе экспортного самолета Су-30МКМ — версии истребителя Су-30МКИ, созданного по заказу Индии. Су-30СМ состоит на вооружении десяти стран мира.