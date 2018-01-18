Казахстан закупит самолеты Boeing на 1,3 миллиарда долларов США

АСТАНА, 18 янв — Sputnik. Авиакомпании Казахстана подтвердили намерения о закупке пассажирских самолетов у одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники — американской корпорации Boeing, заключив соглашения на общую сумму 1,3 миллиардов долларов, сообщает Акорда.



Как стало известно, авиакомпания SCAT Airlines заказала шесть самолетов модели Boeing-737 MAX 8.



С учетом запланированной поставки первого самолета в марте 2018 года эти воздушные суда станут первыми моделями ""737 MAX", находящимися в собственности и эксплуатации в Казахстане и Центральной Азии, расширяя региональную и международную сеть компании SCAT.



Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana в соответствии с условиями существующего контракта приобретет три самолета "787 Дримлайнер" с запланированной поставкой в 2021 году.