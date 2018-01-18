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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан закупит самолеты Boeing на 1,3 миллиарда долларов США

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 10:32
Казахстан закупит самолеты Boeing на 1,3 миллиарда долларов США
© Sputnik
АСТАНА, 18 янв — Sputnik. Авиакомпании Казахстана подтвердили намерения о закупке пассажирских самолетов у одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники — американской корпорации Boeing, заключив соглашения на общую сумму 1,3 миллиардов долларов, сообщает Акорда.

Как стало известно, авиакомпания SCAT Airlines заказала шесть самолетов модели Boeing-737 MAX 8.

С учетом запланированной поставки первого самолета в марте 2018 года эти воздушные суда станут первыми моделями ""737 MAX", находящимися в собственности и эксплуатации в Казахстане и Центральной Азии, расширяя региональную и международную сеть компании SCAT.

Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana в соответствии с условиями существующего контракта приобретет три самолета "787 Дримлайнер" с запланированной поставкой в 2021 году.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:41
Видимо, откуп за подмороженные 22 лярда бакусов. Можно еще и соса-солы закупить или жайфонов на пару сотен мульёнов.
 
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  • Лесник
 Orion (Посетители) Сегодня, 11:33
Правильно, это для нас очень важно.
Зачем нам о пенсионерах думать и об их размерах пенсий.
Зачем думать о пособиях для детей, о мизерных зарплатах.
Нам важнее думать о самолетах, ведь на них летают только обеспеченные люди.
 
 

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