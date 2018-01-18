Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли

В Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.



"18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д "Самара-Шымкент", в 10 км от поселкак Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается", - сообщил корреспонденту официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.



При этом он уточнил, что 5 пассажирам, которым удалось выбраться оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте.



В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.



Телефоны "горячей линии": +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.