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Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли

Просмотров:279 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
В Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

"18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д "Самара-Шымкент", в 10 км от поселкак Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается", - сообщил корреспонденту официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

При этом он уточнил, что 5 пассажирам, которым удалось выбраться оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.

Телефоны "горячей линии": +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:07
Очередной оскал капитализма: предприниматели стараются меньше тратить на ремонт техники, на приобретение новой, а выжимают из нее все до конца.
Вот отсюда и такой страшный конец. Жалко людей.
 
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schmidt.m (Посетители) Сегодня, 12:07
Цитата: kk13
Мы как СКОТЫ!!!

К сожалению, скоты сидят на самом верху. Отсюда и скотское отношение к людям.
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 12:04
Со стороны Государство полностью отсутствует КОНТРОЛЬ за перевозчиками ЛЮДЕЙ!!!! Мы как СКОТЫ!!!
 
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  • Ingul
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:57
Жаль людей. Странно, что погибло так много народа.
 
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  • Алик
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 busurman (Посетители) Сегодня, 11:54
Мустафа,
Прежде всего умерли люди а потом уже национальности , статусы
 
-1
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Мустафа (Посетители) Сегодня, 11:47
Наверное узбекские гастарбайтеры. Иманды болсын!
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:42
Как так то? Ужасная смерть...
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 11:35
Ужас! Горе какое!
 
 

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