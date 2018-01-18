АСТАНА, 18 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту возгорания автобуса в Актюбинской области, в результате которого погибли 52 человека. Информацию Sputnik Казахстан подтвердили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
"Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — прокомментировали в ведомстве.
Статья 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на автодороге Самара — Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай во время движения произошло загорание пассажирского автобуса. В салоне находились 57 человек. На месте погибли 52 человека, все погибшие — граждане Узбекистана.
По информации представителя пресс-службы департамента Виталия Синева, согласно предварительным сведениям, причиной пожара стало короткое замыкание.
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