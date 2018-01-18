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Заморозка 22 миллиардов долларов получена мошенническим путем - Данияр Акишев

Просмотров:646 Опубликовано: Вчера, 16:48
Заморозка 22 миллиардов долларов получена мошенническим путем - Данияр Акишев
Фото: ©Алмаз Толеке
Решение о заморозке 22 миллиардов долларов из активов Национального фонда РК на счетах BNY Mellon по иску молдавских бизнесменов Стати получено мошенническим путем, передает Today.kz. Об этом председатель Национального банка РК Данияр Акишев рассказал в интервью экономическому обозревателю телеканала "Россия 24" Алексею Бобровскому.

"Я думаю, что мы больше говорим о том, что есть некий хозяйственный спор. И, наверное, есть аналогия: Российская Федерация с таким сталкивалась. Мы столкнулись с тем же самым, поэтому я бы не усматривал в этом некую системную работу в отношении всех активов стран, типа Казахстана или Евразийского экономического пространства. Это предмет спора, хозяйственного спора. При том, что мы считаем, что те решения, на основании которых произошла эта заморозка, получены мошенническим путем", - сказал Акишев.

Председатель Нацбанка также подчеркнул, что сумма иска бизнесменов Стати несоизмерима с замороженными активами.

"Мы проводим все необходимые судебные процессы. Основным органом, который этим занимается, является министерство юстиции Казахстана. Национальный банк полностью участвует в этом процессе как основной помощник и консультант, так как мы инвестировали эти активы. Достаточно рано говорить о том, какими будут решения, но очевидно, что сумма той заморозки несоизмерима размеру иска. Иск на сумму 500 миллионов долларов, а решение принято о заморозке 22 миллиардов. Мы намерены доказать, что те решения, на основании которых происходят действия судебных исполнителей, получены мошенническим путем", - отметил Акишев.

Напомним, осенью 2017 года СМИ сообщили о том, что BNY Mellon заморозил 22 миллиарда долларов из активов Национального фонда РК.

В Министерстве юстиции Казахстана сообщили, что BNY Mellon нарушает свои обязательства перед Казахстаном.
Анатолий и Габриель Стати

В октябре 2017 года Казахстан подал в окружной суд Вашингтона (округ Колумбия) иск против молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его сына Габриеля Стати, а также двух подконтрольных им компаний - Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd ("Стати").

Казахстан инициировал судебный процесс в США в целях возмещения убытков, которые были причинены в результате нарушения Стати законодательства Штатов об организованной преступной деятельности.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 9 )

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kazakhstan (Посетители) Вчера, 23:41
Новость о заморозке 22млрд мусолится уже сколько... А истинная причина рейдерского захвата компаний Стати (если память не изменяет Каско и кзполмунай) не интересует реально ни одно сми в кз. Вот что странно. Всем интересна судьба 22ярдов а истина как всегда никому не нужна...
 
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Thornhill (Посетители) Вчера, 22:07
Цитата: Лесник
Почему наше лавэ из нацфонда работает на чужую экономику?

Наше? rofl Ваше в вашем кошельке, а это их!
 
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 Лесник (Посетители) Вчера, 20:18
Почему наше лавэ из нацфонда работает на чужую экономику? Тащите деньги сюда и развивайте страну, а пендосы пусть морковь грызуть.
 
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Saken31a (Посетители) Вчера, 20:09
Значит в Штатах есть правосудие. А у нас ....... . Сила в правде кто прав тот и сильнее - только за океаном.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 20:07
Ушел один очкарик, пришел другой, но очки как то мутят им мозги ) этот как у СШП ожерелье у Псаки ) как оденут так сразу мозги сдвигаются с орбиты )
 
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 Маккой (Посетители) Вчера, 18:22
По факту мошенничества Казахстан оспаривает только 100 миллионов долларов, а иск проигранный на 500 миллионов. Так что, даже если Казахстан докажет факт мошеничества, 400 миллионов всё равно будут взысканы. А после взыскания основного долга Стати подаст на взыскание пени, а это ещё 400 миллионов.
 
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 rastolkuy (Посетители) Вчера, 18:16
А,если не суетиться,правда победит?

i
 
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 Лесник (Посетители) Вчера, 17:28
Когда-то и тебя примут, Акишев..
 
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 alexandr2019 (Посетители) Вчера, 16:55
слова они и есть слова, а решение суда и блокирование миллиардных счетов это факты. Верю фактам, а не словам.
 
 

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