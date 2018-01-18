ОПЕК перевыполняет планы по сокращению добычи нефти и прогнозирует рост спроса

ОПЕК в декабре 2017 года увеличила добычу нефти в месячном выражении на 42,4 тысячи баррелей в сутки, до 32,416 миллиона баррелей, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 129 процентов, следует из январского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников, сообщает РИА Новости.



ОПЕК отмечает, что рост показателя в месячном выражении связан в первую очередь с увеличением нефтепроизводства в Нигерии, Анголе и Алжире. В то же время больше всего добыча снизилась в Венесуэле - на 80 тысяч баррелей в сутки.



По сравнению с октябрем 2016 года 11 стран ОПЕК, сокращающих добычу нефти в рамках соответствующего соглашения с рядом не входящих в картель государств, снизили ее суммарно на 1,636 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей. В число этих стран входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. Таким образом, в декабре страны ОПЕК перевыполнили обязательства по сделке на 29 процентов.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку - до конца 2018 года.



Добыча нефти в Ливии, которая до 1 января 2018 года не несла никаких обязательств по сделке ОПЕК+, в декабре снизилась на семь тысяч баррелей в сутки с уровня ноября, до 962 тысяч баррелей в сутки. Наряду с Ливией от обязательств по венскому соглашению была освобождена Нигерия. Она в декабре увеличила добычу больше всего среди стран ОПЕК - на 75 тысяч баррелей в сутки, до 1,861 миллиона баррелей в сутки. В ноябре обе страны согласились, что в 2018 году их добыча не будет превышать показатели 2017 года - один миллион баррелей в сутки для Ливии и 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.



Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, по данным вторичных источников, снизила производство на 10,9 тысячи баррелей в сутки, до 9,918 миллиона баррелей. По данным самого королевства, этот показатель вырос на 89,3 тысячи баррелей в сутки, до 9,98 миллиона баррелей. В целом Саудовская Аравия продолжила перевыполнять свои обязательства по венской сделке, в декабре - на 29 процентов. Доля нефти ОПЕК на мировом рынке в декабре осталась на уровне ноября - 33,3 процента.



Также сообщается, что ОПЕК увеличила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 0,06 миллиона баррелей в сутки по сравнению с декабрьским прогнозом - до 98,51 миллиона баррелей в сутки.



Организация повысила также свою оценку спроса на нефть в мире в 2017 году - на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 96,99 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, рост спроса на нефть в 2017 году по сравнению с 2016 годом, по оценке ОПЕК, составил 1,57 миллиона баррелей в сутки, а в 2018 году рост ожидается на уровне 1,53 миллиона баррелей в сутки (прогноз улучшен примерно на 0,2 миллиона баррелей в сутки).



"Повышение прогноза в основном стало результатом более высоких, чем ожидалось ранее, данных по Европе и Китаю", - поясняется в докладе. ОПЕК отмечает, что в нынешнем году основной рост спроса на нефть придется на страны с развивающейся экономикой.



В то же время организация понизила оценку предложения на рынке нефти в 2017 году со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на 0,04 миллиона баррелей в сутки - до 57,79 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с 2016 годом рост показателя составит 0,77 миллиона баррелей в сутки (ранее ожидалось 0,81 миллиона баррелей в сутки). Изменения связаны с меньшими, чем ожидалось, данными по добыче нефти в Норвегии, Великобритании, Индонезии, Аргентине и Бразилии. Отмечается, что главным драйвером роста предложения стали США.



Прогноз по предложению нефти в 2018 году со стороны стран, не входящих в ОПЕК, повышен на 0,12 миллиона баррелей в сутки - до 58,94 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, рост показателя составит 1,15 миллиона баррелей в сутки, что на 0,16 миллиона баррелей в сутки выше декабрьской оценки.



Тем временем, главный стратег по товарно-сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен ожидает рисков снижения стоимости нефти.



"Помимо некоторых геополитических рисков, для играющих на повышение трейдеров проблему может представлять рекордный один миллиард баррелей нефти, который на начало 2018 года уже давно учитывался фондами. Учитывая влияние нескольких сотен тысяч баррелей в сутки на цену на нефть при изменении спроса или предложения, мы видим риск (особенно в ближайшие месяцы) снижения цены на Brent и возвращения ее к уровню 60 долларов за баррель", - сообщил он.