Сгоревшие в казахстанском автобусе грелись паяльной лампой и разлили бензин

Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Казахстана, где 52 человека сгорели в автобусе, назвал официальную версию произошедшего. Об этом сообщает портал Tengrinews.
«Первоначальная предварительная версия — короткое замыкание. Эта версия сейчас проверяется, как и другие», — сказали в ведомстве. Отмечается, что из-за замыкания двери машины заклинило, поэтому люди не смогли выбраться.
Очевидцы сообщили РЕН ТВ, что пожар в автобусе начался из-за драки. Несколько пассажиров грелись с помощью паяльной лампы, в ходе конфликта один из них пнул стоящую рядом канистру с бензином, и горючая жидкость попала на лампу.
Инцидент произошел 18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, загорелся на ходу. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, выжили пятеро.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию Казахстана, сгоревший автобус двигался в Казань. Перевозчик работал с многочисленными нарушениями. Так, маршрут отсутствовал в перечне регулярных, а лицензии на нерегулярные перевозки у владельца машины не было. Сам автобус — Kassbohrer Setra 1989 года выпуска — последний раз проходил обязательный техосмотр в августе 2015-го и должен был повторить его в 2016-м.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.