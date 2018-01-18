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Сгоревшие в казахстанском автобусе грелись паяльной лампой и разлили бензин

Просмотров:749 Опубликовано: Вчера, 19:52
Сгоревшие в казахстанском автобусе грелись паяльной лампой и разлили бензин
Фото: Комитет по ЧС МВД Казахстана / РИА Новости
Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Казахстана, где 52 человека сгорели в автобусе, назвал официальную версию произошедшего. Об этом сообщает портал Tengrinews.

«Первоначальная предварительная версия — короткое замыкание. Эта версия сейчас проверяется, как и другие», — сказали в ведомстве. Отмечается, что из-за замыкания двери машины заклинило, поэтому люди не смогли выбраться.

Очевидцы сообщили РЕН ТВ, что пожар в автобусе начался из-за драки. Несколько пассажиров грелись с помощью паяльной лампы, в ходе конфликта один из них пнул стоящую рядом канистру с бензином, и горючая жидкость попала на лампу.

Инцидент произошел 18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, загорелся на ходу. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, выжили пятеро.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию Казахстана, сгоревший автобус двигался в Казань. Перевозчик работал с многочисленными нарушениями. Так, маршрут отсутствовал в перечне регулярных, а лицензии на нерегулярные перевозки у владельца машины не было. Сам автобус — Kassbohrer Setra 1989 года выпуска — последний раз проходил обязательный техосмотр в августе 2015-го и должен был повторить его в 2016-м.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 22:01
Странно. В салоне находились 57 человек и у каждого 36,6 градус тепла. Зачем зажигать лампу?
Водители все расскажут по своему, чтоб были виноваты пассажиры
 
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  • Ну Ну
 бася (Посетители) Вчера, 21:13
жалко людей..были как то там на границе,люди как скот проходят проверку таможенную и старики и мальчишки бегут на заработки для семей.. сколько их лишились кормильцев..земля пухом..
 
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  • бася
 Ну Ну (Посетители) Вчера, 20:27
Перевозчик работал с многочисленными нарушениями. Так, маршрут отсутствовал в перечне регулярных, а лицензии на нерегулярные перевозки у владельца машины не было. Сам автобус — Kassbohrer Setra 1989 года выпуска — последний раз проходил обязательный техосмотр в августе 2015-го и должен был повторить его в 2016-м.
Эт говорит о великой коррупции в этих трёх странах, выходит во всех таможенных или иных досмотрах можно было дать на лапу проверяющему, иначе бы все документы были бы в порядке, возможно не было бы такой трагедии
Мои соболезнования
Обалай
 
 

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