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Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году

Просмотров:162 Опубликовано: Вчера, 21:28
Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году
Фото: @Турар Казангапов
В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК рассказали о планируемых авиарейсах в 2018 году, передает Tengrinews.kz.

"В 2018 году казахстанскими авиакомпаниями планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Астана - Тюмень, Астана - Краснодар, Астана - Вильнюс, Астана - Милан, Астана - Томск, Астана - Челябинск, Астана - Сочи, Астана - Батуми, Астана - Душанбе", - говорится в сообщении КГА.

Кроме того, в 2018 году иностранными авиакомпаниями Air Baltic, Emirates, Fly Dubai, "Аэрофлот", "Ангара" планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Рига - Алматы, Дубай - Алматы, Дубай - Актау, Москва - Кызылорда, Красноярск - Алматы. Также будет возобновлен рейс по направлению Астана - Хельсинки авиакомпанией Finnаir.

В 2017 году было открыто десять новых международных маршрутов, в том числе иностранными перевозчиками: Finnаir, LOT Polish Airlines, Wizz air, Air China, по направлению в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми и казахстанскими авиакомпаниями по направлению в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели.

Вместе с тем на действующих 11 направлениях в Бишкек, Стамбул, Пекин, Лондон, Сеул, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Санкт-Петербург, Ташкент, Тбилиси было добавлено 20 рейсов в неделю.

"Причинами изменения программы полетов авиакомпании KLM в Астане и Алматы являются экономические причины и высокая конкуренция со стороны других перевозчиков, таких как "Аэрофлот", "МАУ", "Белавиа", WizzAir, что при высоких расходах делает рейс нерентабельным при средней коммерческой загрузке 90 процентов в летний период", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении отмечается, что, по информации авиакомпании KLM, убытки генерируются начиная с 2008 года, за один сезон - 1,6 миллиона долларов.

Высокий уровень конкуренции на европейском направлении обусловлен тем, что в настоящее время из Казахстана в Европу пассажиров перевозят десять авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "МАУ", "Белавиа", LOT, WizzAir, Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines и "Эйр Астана".
Источник: Tengrinews.kz
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