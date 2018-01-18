Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году

В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК рассказали о планируемых авиарейсах в 2018 году, передает Tengrinews.kz.



"В 2018 году казахстанскими авиакомпаниями планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Астана - Тюмень, Астана - Краснодар, Астана - Вильнюс, Астана - Милан, Астана - Томск, Астана - Челябинск, Астана - Сочи, Астана - Батуми, Астана - Душанбе", - говорится в сообщении КГА.



Кроме того, в 2018 году иностранными авиакомпаниями Air Baltic, Emirates, Fly Dubai, "Аэрофлот", "Ангара" планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Рига - Алматы, Дубай - Алматы, Дубай - Актау, Москва - Кызылорда, Красноярск - Алматы. Также будет возобновлен рейс по направлению Астана - Хельсинки авиакомпанией Finnаir.



В 2017 году было открыто десять новых международных маршрутов, в том числе иностранными перевозчиками: Finnаir, LOT Polish Airlines, Wizz air, Air China, по направлению в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми и казахстанскими авиакомпаниями по направлению в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели.



Вместе с тем на действующих 11 направлениях в Бишкек, Стамбул, Пекин, Лондон, Сеул, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Санкт-Петербург, Ташкент, Тбилиси было добавлено 20 рейсов в неделю.



"Причинами изменения программы полетов авиакомпании KLM в Астане и Алматы являются экономические причины и высокая конкуренция со стороны других перевозчиков, таких как "Аэрофлот", "МАУ", "Белавиа", WizzAir, что при высоких расходах делает рейс нерентабельным при средней коммерческой загрузке 90 процентов в летний период", - говорится в сообщении ведомства.



В сообщении отмечается, что, по информации авиакомпании KLM, убытки генерируются начиная с 2008 года, за один сезон - 1,6 миллиона долларов.



Высокий уровень конкуренции на европейском направлении обусловлен тем, что в настоящее время из Казахстана в Европу пассажиров перевозят десять авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "МАУ", "Белавиа", LOT, WizzAir, Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines и "Эйр Астана".

