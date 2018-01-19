Еще на одну школу напали в России - СМИ

Три человека устроили нападение на школу в столице Бурятии Улан-Удэ, войдя в нее под видом учеников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В результате пострадали учитель и три ученика седьмого класса.
"В школе они уже надели маски, открыли кабинет и устроили пожар. Когда дети и учитель начали выбегать из кабинета, они встречали их на входе и наносили удары. Сейчас выясняется, чем именно. В результате пострадали учитель и три ученика седьмого класса. Все они госпитализированы, им оказывается помощь", - сказал собеседник агентства.
Позже стало известно, что один из нападавших получил ранения, двум нападавшим удалось сбежать.
Ранее региональные СМИ сообщали, что в школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором старшеклассник с "коктейлем Молотова" и устроил пожар. Здание, по данным СМИ, сильно пострадало от огня. В МЧС сообщили, что пожар был быстро потушен, от огня и дыма никто не пострадал, из школы эвакуировано около 500 человек.
Напомним, 15 января 2017 года произошло нападение на школу в Перми. Между нападавшими также произошла драка на ножах. По последним данным, число пострадавших в результате поножовщины в пермской школе увеличилось до 15 человек. Также сообщается, что в результате нападения пострадали ученики четвертого класса. Один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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