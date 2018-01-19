Тургумбаев: у возгорания автобуса две причины

Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев на пресс-конференции рассказал о причинах возгорания автобуса, жертвами которого стали 52 человека.



"Пожар начался в салоне автобуса, в начале пошел едкий дым, из-за чего многие получили отравление. Это, наверное, первая причина, почему многие не спаслись и погибли. Второе, когда открылась дверь, был доступ к кислороду и фактически автобус вспыхнул изнутри, что не дало возможность выйти из салона", – сообщил Тургумбаев.



Также замминистра заявил о том, что в салоне двухэтажного пассажирского транспорта было много багажа.



Трагедия произошла 18 января в 10.30 в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли − погибшие граждане Узбекистана.