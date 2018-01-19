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Тургумбаев: у возгорания автобуса две причины

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Тургумбаев: у возгорания автобуса две причины
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Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев на пресс-конференции рассказал о причинах возгорания автобуса, жертвами которого стали 52 человека.

"Пожар начался в салоне автобуса, в начале пошел едкий дым, из-за чего многие получили отравление. Это, наверное, первая причина, почему многие не спаслись и погибли. Второе, когда открылась дверь, был доступ к кислороду и фактически автобус вспыхнул изнутри, что не дало возможность выйти из салона", – сообщил Тургумбаев.

Также замминистра заявил о том, что в салоне двухэтажного пассажирского транспорта было много багажа.

Трагедия произошла 18 января в 10.30 в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли − погибшие граждане Узбекистана.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • nadiuna
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:13
Второе, когда открылась дверь, был доступ к кислороду и фактически автобус вспыхнул изнутри


Вы бы уж сразу договорились, что впаривать народу...
До этого чесали, что люди погибли, так как дверь была заблокирована из-за короткого замыкания, теперь она оказывается открылась...
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 11:11
Появилось видео,где 2 машины остановились поодаль и наблюдали за пожаром.Никаких бегущих помочь,спасти.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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