Апелляционный суд Англии отказал Стати в обжаловании решения, вынесенного в пользу Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.



"​11 января 2018 года судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство гражданина Молдовы Анатолия Стати и других о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции Казахстана.



Отмечается, что в своем решении от 6 июня 2017 года Высокий суд Англии поддержал Казахстан в том, что решение арбитражного трибунала от 19 декабря 2013 года "основано на мошенничестве, и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии".



Кроме того, 27 июня 2017 года Высокий суд Англии также отказал Стати в возможности подачи апелляции на решение, позволившее рассмотреть факты мошенничества по существу в английском правосудии.



"​Республика Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года. ​Представление и защита интересов государства по данному делу обеспечиваются Министерством юстиции Республики Казахстан с участием международной юридической фирмы Herbert Smith Freehills LLP", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции РК.