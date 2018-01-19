Апелляционный суд Англии отказал Стати в обжаловании решения, вынесенного в пользу Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.
"11 января 2018 года судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство гражданина Молдовы Анатолия Стати и других о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции Казахстана.
Отмечается, что в своем решении от 6 июня 2017 года Высокий суд Англии поддержал Казахстан в том, что решение арбитражного трибунала от 19 декабря 2013 года "основано на мошенничестве, и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии".
Кроме того, 27 июня 2017 года Высокий суд Англии также отказал Стати в возможности подачи апелляции на решение, позволившее рассмотреть факты мошенничества по существу в английском правосудии.
"Республика Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года. Представление и защита интересов государства по данному делу обеспечиваются Министерством юстиции Республики Казахстан с участием международной юридической фирмы Herbert Smith Freehills LLP", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции РК.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.