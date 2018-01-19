Какие новые услуги появятся в ЦОНах РК

Глава государственной корпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов рассказал о планах по внедрению нескольких новых электронных услуг, связанных в том числе с оформлением инвалидности, адресным регистром и перерегистрацией автомобилей, передает корреспондент Today.kz.
Он отметил, что план мероприятий по всем трем услугам утвержден, сейчас идет его реализация.
"Жизненный пример: переименовали улицу. Гражданин обращается в ЦОН, мы направляем запрос в архитектуру и вам выдается справка о смене адреса. Гражданин предоставляет справку в ЦОН и меняет данные о недвижимости", - сказал Аблайхан Оспанов после брифинга в Правительстве РК.
Оспанов отметил, что после переименования улиц вносятся изменения в адресный регистр, и эти сведения автоматически должны попадать в государственную базу данных, чтобы в адресной справке выводился новый адрес. Также, по его словам, в будущем планируется введение услуги "оформление инвалидности".
"На сегодня это уязвимый слой населения. Мы с Минтруда, с местными исполнительными органами договорились, и после установления инвалидности все услуги будут оказываться step-by-step, то есть человека обеспечат коляской или слуховым аппаратом. Ему не надо будет бегать", - добавил Оспанов.
Он отметил, что уведомлять людей о возможности получения той или иной услуги будут через SMS-сообщения. Также планируется автоматическая передача данных из судов в департамент юстиции для изготовления свидетельства о расторжении брака.
Так, в первой половине 2018 года будет введен новый подход к перерегистрации автотранспорта – заключить сделку о продаже и заказать номера на автомобиль можно будет в Интернете.
"Один из хороших проектов, который понравится всем гражданам – это электронная перерегистрация автотранспорта. Понятно, традиционно она останется, но тем, кто не хочет тратить время на ожидание изготовления техпаспорта в спецЦОНах, мы будем предлагать такую услугу – то есть человек заходит на портал, выбирает покупателя, который подтверждает себя через ЭЦП. Авто проходит проверку по всем учетам: штрафы и налоги. После оплаты госпошлины, выбора госномера полицейские принимают решение. На первом этапе в любом случае необходимо будет приехать в спецЦОН на пять минут, чтобы криминалист сверил номер кузова, но МВД прорабатывает вопрос об отмене в будущем необходимости сверки для авто, которые более трех-пяти лет эксплуатируются в Казахстане. И тогда нет уже необходимости посещать спецЦОН", - рассказал глава госкорпорации.
Он также проинформировал, что проект изменений в нормативно-правовые акты для введения этих услуг уже подготовлен.
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