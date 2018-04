Новую утечку личных данных обнаружили в Facebook

Специалисты исследовательской компании Freedom to Tinkers выявили новый источник слива информации о пользователях Facebook, передает Today.kz со ссылкой на GoGetNews.



Аналитики подготовили доклад, из которого следует, что Cambridge Analytica была далеко не единственной компанией, собиравшей и распространявшей данные пользователей социальной сети Facebook. Авторы исследования выяснили, что еще большую опасность для личных данных представляет функция регистрации на других сайтах с помощью аккаунта Facebook. Эта функция не требует дополнительной регистрации и поэтому люди часто ею пользуются, даже не подозревая, что тем самым предоставляют свои персональные данные сторонним порталам.



Авторы доклада обнаружили семь программных скриптов, которые собирают данные пользователя через логин Facebook. Они также нашли 434 сайта, где эти скрипты применялись. Полученную конфиденциальную информацию пользователей, в том числе ID в сети и адреса электронной почты, создавшие скрипты фирмы OnAudience, Tealium, Lytics и ProPS в дальнейшем продавали рекламным компаниям.



Напомним, скандал вокруг Facebook разразился в марте после того, как газета The New York Times сообщила о факте сбора фирмой Cambridge Analytica личных данных более 50 миллионов пользователей. Информация позволяла фирме разрабатывать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.



5 апреля сообщалось, что в связи со скандалом вокруг британской фирмы Cambridge Analytica социальная сеть Facebook пообещала никому и никогда впредь не продавать личную информацию своих пользователей.



Facebook также объявил о запуске программы по поощрению пользователей, которые будут информировать администрацию соцсети о злоупотреблении данными. Если это сообщение подтвердится, Facebook обязуется заблокировать приложение, нарушающее правила, и подать иск против компании, продающей или покупающей данные пользователей.



Также Facebook пообещал оповещать об утечке информации всех заинтересованных лиц.