В Пскове задержали следователя из Беларуси, который уволился из СК и призвал «изгнать диктатора»33

В Пскове задержали белоруса Андрея Остаповича, который несколько дней назад разместил на своей странице в Instagram фотографии рапорта на увольнение с позиции старшего следователя Партизанского районного отдела СК. Об этом TUT.BY рассказали друзья Андрея и адвокат, которого они наняли. Как сообщается, мужчина пытался уехать через Россию в Латвию, но из-за ограничений на выезд из-за коронавируса не смог это сделать. А позднее был задержан, сейчас находится в одном из отделов милиции Пскова. Адвокат не может к нему попасть. Как сообщили TUT.BY в СК, Андрей Остапович уже не работает в ведомстве.



«Молчать не буду, участвовать в сокрытии преступлений не буду»

Эта история началась с того, что Андрей Остапович несколько дней назад разместил на своей странице в пост с фотографией рапорта на увольнение. На фото указано, что мужчина инициирует досрочное расторжение контракта с 16 августа из-за «нарушений его условий со стороны руководства СК». Текст заявления получился на 5 листов.



Но через некоторое время некоторое время пост был удален с формулировкой «так как он нарушает руководство сообщества». Однако снимки заявления на досрочное прекращение контракта, которые разместил Андрей Остапович, по-прежнему размещены на страницах некоторых СМИ. Приведем только некоторые выдержки.



Андрей пишет, что по Конституции «все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов».



«Все мы не слепы, видим правду, как по местам работы (поступающие заявления граждан, сообщения из больниц, лично видим пострадавших, получаем у них показания, у их родственников и близких), так и из информации Сети интернет, — написал Андрей Остапович. — У многих из нас были незаконно задержаны знакомые, преподаватели, друзья, родственники, которые рассказывают всю правду о происходящем в исправительных учреждениях, в РУВД (РОВД), иных местах, где происходили издевательства над гражданами».



Андрей Остапович пишет, что сам лично присутствовал на митингах. По его мнению, провокации устраивали силовики. «Указанное подтверждается тем, что как только дали команду усмириться, любого рода столкновения прекратились», — отметил Андрей.



Мужчина утверждает, что многие уголовные дела из-за сопротивления правоохранителям, которые были заведены из-за последних событий, открыты необоснованно, «без наличия достоверных доказательств или же по сфальсифицированным доказательствам, ложным показаниям». В качестве примера Андрей Остапович приводит случай заведения уголовного дела на водителя автомобиля.



Мужчина отмечает, что «в отношении граждан уголовные дела возбуждаются одно за другим, десятками в день», а «за все бесчинства, насилия, издевательства над нашим миролюбивым народом, порчу имущества <…> ни одного». Он перечисляет повреждения, которые получили участники митингов (список не для слабонервных). Он признается, что «до последнего надеялся, ждал что еще немного и силовой блок станет на сторону людей, защитит их массово»



Андрей Остапович признается, что «не хочет испытывать дикий стыд от общения с гражданами, от появления в форме в городе».



«Молчать не буду, участвовать в сокрытии преступлений не буду, преступные приказы выполнять не буду, продолжать работу в силовом блоке не могу ввиду несоответствия моих принципов с настоящей политикой, — написал Андрей. — Прошу, коллеги, опомнитесь, спасите силовой блок»



Мы обратились за комментарием в пресс-службу Следственного комитета. «Указанный гражданин не является сотрудником Следственного комитета. Информацией о его задержании Следственный комитет не располагает», — уточнили в управлении СК по Минску.



«Я просто не вышел бы с таким рапортом»

Сегодня с редакцией TUT.BY связались друзья Андрея и сообщили, что его задержали в Пскове, и что он находится в одном из отделов полиции этого города. Юлия, подруга Андрея, рассказала, что после размещения поста он на маршрутке приехал к ней в Москву.



Уже находясь в Москве Андрей Остапович дал интервью телеканалу «Дождь». Он среди прочего рассказал, что оставил рапорт в свое кабинете и ушел. «Я просто не вышел бы с таким рапортом», — сказал мужчина.



Юлия рассказывает, что Андрей принял решение уехать из Москвы в Латвию. «На следующее утро после его приезда поступили сведения от коллег, что его разыскивают. 19 августа мы выехали из Москвы и направились на границу с Латвией. Ночь с 19-го на 20-е мы провели на пограничном пункте, из территории РФ из-за ограничений на выезд из-за коронавируса, из-за отсутствии визы Д его не выпустили», — говорит Юлия.



По ее словам, в четверг и пятницу в Пскове они решали визовый вопрос через консульство Латвии в этом городе. В понедельник, 24 августа, Андрею обещали выдать визу, по которой он бы мог пересечь российско-латвийскую границу.



Однако в пятницу вечером, как рассказывает Юлия, Андрея задержали и доставили в отдел полиции. «Задержали около 20.00 непонятные люди, они зашли в номер, который был забронирован на меня. В 23.00 мы с супругом узнали, что Андрей в отделении полиции. Что он жив, а сотрудники отделения ждут утра, чтобы появился руководящий состав и сказал, что с ним делать дальше», — говорит Юлия.



В отделе полиции № 1 УМВД России по Пскову не смогли оперативно подтвердить информацию. Нанятый адвокат утверждает, что Андрей находится в этом отделении полиции, но защитника не допускают к нему. Адвокат по этому поводу написал заявление в Прокуратуру Пскова. По некоторой информации, против Андрея могут начать административный процесс из-за его пересечения границы в пандемию, в понедельник, скорее всего, будет суд.



Друзья Андрея опасаются, что по каким-либо причинам он будет депортирован в последующем в Беларусь. «Если это будет сделано, то в Беларуси его ожидает п… (нелитературное слово. — Прим. ред.)», — убеждена Юлия.

