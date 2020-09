Данэлия Тулешова проиграла в финале America's Got Talent, передает Tengrinews.kz.Победителем шоу America's Got Talent этого года стал Брендан Лик. Он выиграл миллион долларов.Результаты голосования появились на официальной странице America's Got Talent.Вот одно из его выступлений.Напомним, Данэлия Тулешова выступила в финале популярного американского шоу America's Got Talent, который прошел в Лос-АнджелесеФинал 15-го сезона шоу состоялся 22 сентября в прямом эфире телеканала NBC. Выступление казахстанской певицы появилось на канале конкурса в YouTube и Instagram. Тулешова исполнила кавер на песню Alive австралийской певицы Сиа."Это очень непростая композиция, но мы решили остановиться на ней, несмотря на очень короткие сроки для подготовки. Спасибо всем, кто высылал слова поддержки, это важно", - сказала 14-летняя певица.В финале приняли участие 10 артистов, 6 из которых - вокалисты разных возрастов.Отметим, что казахстанка оказалась в числе фаворитов по результатам зрительского голосования, проходившего в США в течение суток.В тройке участников для голосования на прохождение в финал, в числе которых оказалась Данэлия, также были два обладателя Golden buzzer (специальной поддержки жюри), однако зрители поддержали казахстанскую певицу.Напомним, в конце мая на официальном канале шоу America’s Got Talent появился первый эпизод с участием казахстанской певицы Данэлии Тулешовой: и зрители, и жюри восхитились талантом юной звезды и аплодировали ей стоя.