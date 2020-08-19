Данэлия Тулешова просит фанатов поддержать её на шоу America's Got Talent

14-летняя восходящая звезда из Казахстана Данэлия Тулешова выступила в третьем туре американского шоу талантов и просит поддержать ее в голосовании, передает ИА «NewTimes.kz».
Юная певица исполнила песню Sign of the Times Harry Styles.
Данэлия покорила зрителей и жюри своим выступлением, которое проходило в онлайн-формате.
Слушатели написали уйму восторженных комментариев под видео, опубликованном на официальном канале America's Got Talent.
«Не спал до 4 утра, и, наконец, дождался и не зря. Бесподобно, как и все песни, которые она исполняет. Как ей удается вынимать душу из слушателя? Слушать ее просто кайф. Она лучшая. Ее любят уже во всем мире», «Спела просто шикарно, невероятно», «10 из 10. Она уже сделала это шоу», – пишут пользователи Сети.
Между тем на своей странице в Instagram казахстанка просит поддержать ее в голосовании, от которого зависит ее дальнейшее продвижение в конкурсе.
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