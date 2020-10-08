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Черная икра и водка — настоящие! Смешные истории о застольях в советских фильмах

Просмотров:247 Опубликовано: Вчера, 21:16
Черная икра и водка — настоящие! Смешные истории о застольях в советских фильмах
Кадр из фильма «Кавказская. пленница»
Как рассказывают киноведы, главное отличие советского кино и современного российского заключается в том, что прежде в таких сценах использовались настоящие продукты и напитки, а сегодня в погоне за экономией на стол в кадре ставят пластиковые фрукты, поддельное мясо и колу вместо пива.

Как Гайдай чуть не разорился — «Иван Васильевич меняет профессию»
Накрыть царский стол по-настоящему — это было для Гайдая делом чести: Леонид Иович решил, что нельзя на таком столе допускать «бутафорщину». Но потом выяснилось, что такую финансовую нагрузку бюджет фильма просто не потянет.

Черная икра и водка — настоящие! Смешные истории о застольях в советских фильмах


И все же Гайдай не свернул с намеченного пути, отважно приняв все расходы на себя. «Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, икра заморская баклажанная», а также жареные поросята и прочие изыски обошлись режиссеру в 200 рублей. По крайней мере, так гласит легенда.

По той же легенде, вкусные яства, чтобы их раньше времени не съели, облили керосином. И все же нашлись смельчаки, не побрезговавшие запахом и привкусом: однажды, придя в павильон, реквизиторы обнаружили лишь остатки пиршества, кто-то их «продегустировал»!

Как Вицина насильно поили пивом — «Кавказская пленница»
Поскольку дело происходит на Кавказе, весь фильм герои то и дело оказываются за щедро накрытым столом, едят и пьют, угощают друг друга и отвергают угощение.

Черная икра и водка — настоящие! Смешные истории о застольях в советских фильмах


Шурик, не в силах отказать новым друзьям, упивается чачей. В ресторане, за красиво накрытым столом, решается судьба Нины и звучит жуткое проклятие — «Бамбарбия! Кергуду!». Похищенную Нину кормят отборными фруктами, лепешками и прочей снедью (и за три минуты, пока Никулин поет «Если б я был султан», хрупкая красавица успевает расправиться с огромным блюдом вкуснятины).

Но самая интересная история произошла, когда снимался эпизод с пивом. Помните, как троица Трус, Балбес и Бывалый пьют пиво из бочки? Никулин и Моргунов ничего не имели против настоящего (как настоял Гайдай) пива. Дубль за дублем они с удовольствием поглощали любимый напиток.

И только Вицин наотрез отказался: он был убежденным трезвенником и вегетарианцем, увлекался йогой и не переносил алкоголя. В его кружку наливали похожий по цвету отвар шиповника.

Но в какой-то момент обратили внимание: пены-то нет! Неубедительно! И пришлось бедному Георгию Вицину пить в кадре настоящее пиво. Ради достоверности актер перешагнул через свои убеждения и потом несколько дней чувствовал себя плохо.

Как Луспекаев возненавидел черную икру — «Белое солнце пустыни»
Если вы думаете, что в «Белом солнце пустыни» Верещагин ест ложками не настоящую икру, а какой-то заменитель, — вы ошибаетесь. И если думаете, что Павел Луспекаев в роли Верещагина лишь талантливо изображает отвращение в этот момент, вы тоже ошибаетесь!

Черная икра и водка — настоящие! Смешные истории о застольях в советских фильмах


Икра была настоящая, и за несколько дублей Луспекаеву пришлось «освоить» чуть ли не килограмм ценного продукта. Так что в фильм попал момент, когда актер с искренней ненавистью смотрит на «тазик» икры и говорит: «Опять эта проклятая икра!».

Между прочим, остатки быстро испортились на жаре. И их просто выбросили. Точнее, спустили в унитаз. Хотя существует и другая, более правдоподобная версия: как только режиссер дал отмашку, все, кто присутствовал на площадке, набросились на икру и принялись поглощать дефицитный продукт прямо руками, потому что ложек у них не было. Как было на самом деле — наверное, уже не узнать.

Как Юрский и Михайлов пили настоящую водку и пиво — «Любовь и голуби»
Как рассказывал в одном из интервью Сергей Юрский, на съемках фильма «Любовь и голуби», где его герой дядя Митя опрокидывал рюмку за рюмкой, ему довелось пить не воду, как можно подумать, а настоящую водку. И пиво они с Василием употребляли настоящее, а иначе откуда такая пышная пена в кружках?

Черная икра и водка — настоящие! Смешные истории о застольях в советских фильмах



Любовь и голуби
Мало того, даже на свидании с Надюхой Василий достает из-за пазухи чекушку с настоящей водкой, и выпивает ее «по правде», и пьяную слезу пускает почти искренне.

Русское чаепитие, бессмысленное и беспощадное: как в «Женитьбе Бальзаминова» сваху заставили съесть 15 кусков пирога
Лидия Смирнова, исполнившая в этом фильме роль свахи, по сюжету садится за стол, и ее угощают пирогом с повидлом. В первый раз актриса съела кусок пирога с удовольствием. Во второй раз тоже «зашло» неплохо. Но дубль сменялся дублем, а режиссеру все что-то не нравилось.

Черная икра и водка — настоящие! Смешные истории о застольях в советских фильмах


В итоге Смирновой пришлось съесть… пятнадцать кусков! Ее уже тошнило от вида пирога, выпечка вызывала отвращение и рвоту, но чего не сделаешь ради искусства.

Как Рязанов отказался снимать пьяных актеров: «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Сцена в бане снималась в холодном павильоне. Раздетые актеры, завернутые в простыни, мерзли. А тут еще выяснилось, что у Александра Белявского — день рождения! В общем, как рассказывал Ширвиндт, вместо приготовленных бутафорских бутылок водки артисты открывали настоящие, заранее подменив «реквизит» тайком от Рязанова.

Черная икра и водка — настоящие! Смешные истории о застольях в советских фильмах


Режиссер, впрочем, скоро обнаружил нарушение и отругал актеров, заставив их пересняться на следующий день уже трезвыми. В кино, несмотря на это, вошла именно первая версия — «пьяная».

Как Яковлев чуть не отравился заливной рыбой — «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Все помнят, с какой тоской подвыпивший Ипполит в исполнении Юрия Яковлева произносит знаменитую фразу: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Но продолжает мужественно жевать… Для этого эпизода актеру понадобилось действительно проявить мужество. Дело в том, что, как рассказывала Валентина Талызина, приготовленную заливную рыбу негде было хранить — не было холодильника. Блюдо с рыбой чем-то прикрыли и оставили на столе, где она простояла больше двух суток.

Черная икра и водка — настоящие! Смешные истории о застольях в советских фильмах


Конечно, есть ее было уже невозможно. Но Яковлев через силу все-таки ел: самоотверженный профессионал понимал, что его снимают на дефицитную пленку «Кодак», и нужно все сделать с первого дубля. А вот фразу про гадость сказал от души, ее не было в сценарии.




Источник: Домашний очаг
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