Почему в Казахстане ездят машины с абхазскими номерами, рассказали в МИД РК

Казахстанец задался вопросом, почему по отечественным дорогам ездят автомобили с регистрационными номерами Республики Абхазия, тогда как наша страна официально не признала независимость этого государства. Liter.kz изучил, почему так получилось.



На портале «Открытый диалог» гражданин Роман Курманбаев обратился в Министерство иностранных дел РК с вопросом, почему по казахстанским дорогам ездят машины с регистрационными номерами непризнанного государства?



«На днях при движении в городском трафике с удивлением повстречал на соседней полосе автомобиль Toyota, серебристый седан с рулем на правой стороне с регистрационными знаками Республики Абхазия. Зная этот регион не понаслышке, у меня к вам один вопрос: если Республика Казахстан не признала самостоятельным государством независимую Республику Абхазия, то как, почему и на каком основании транспортные средства этого непризнанного нами государства официально прибывают в нашу страну, проходя установленные процедуры на государственной границе и пребывая в столице Казахстана?» – задается вопросом казахстанец.



В Министерстве иностранных дел РК отметили, что действительно Казахстан придерживается суверенитета и территориальной целостности Грузии. Поэтому не признает независимость республик Абхазия и Южная Осетия. Также в ведомстве напомнили, что с 1 июля 2010 года транспортные средства государств-участников ЕАЭС могут беспрепятственно пересекать таможенную границу Республики Казахстан без уплаты соответствующих сборов.



Это немного удивило редакцию Liter.kz. Особенно учитывая тот факт, что ни Абхазия, ни Южная Осетия, ни Грузия не входят в Евразийский экономический союз. В МИД РК пояснили, что Россия признает независимость Республики Абхазия. Поэтому автомобили с их регистрационными номерами могут легко въехать в РФ. А оттуда заехать в Казахстан. Казахстанско-российскую границу они свободно пересекают по договору об Евразийском экономическом союзе.



«В соответствии договором о Евразийском экономическом союзе между территориями государств-членов (казахстанско-российский и казахстанско-кыргызский участки государственной границы) осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования и государственного контроля кроме пограничного, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Вместе с тем, при поступлении подтверждающих фактов (фото, номер и цвет транспортного средства, точное или примерное местонахождения) о передвижении транспортного средства с регистрационными знаками Республики Абхазия на территории РК, будут рассмотрены соответствующими госорганами» – ответили в министерстве.