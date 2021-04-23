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Разноцветный бешбармак на тое в 100 человек оценили пользователи сети

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 15:45
Разноцветный бешбармак на тое в 100 человек оценили пользователи сети
Фото из открытых источников
Арыстанбека Мухамедиулы заподозрили в проведении тоя в столичном отеле.

В Сети появилась информация о том, что бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы в период действия карантинных мер провел сырга салу для дочери.

Telegram-канал chinovnik_kz пишет, что мероприятие прошло 11 апреля в столичном отеле «Дипломат».

Уточняется, что поздравить семейство Мухамедиулы пришло около 100 человек.

«Сотрудникам отеля было запрещено производить фото/видеосъемку», – говорится в сообщении.

Однако несколько снимков с мероприятия в распоряжении Telegram-канала все-таки оказались. Только на фото не гости, а разные яства. Среди них разноцветный бешбармак, фаршированные бараны и фруктовые корзины.

Разноцветный бешбармак на тое в 100 человек оценили пользователи сети


Разноцветный бешбармак на тое в 100 человек оценили пользователи сети


Разноцветный бешбармак на тое в 100 человек оценили пользователи сети


Редакция NT обратилась за комментарием к СЭС, столичному акимату и полиции. К сожалению, все вышеупомянутые инстанции разошлись во мнении о том, кто должен проверять проведение мероприятий чиновников такого ранга.

К слову, 71% вышеупомянутой гостиницы «Дипломат» принадлежат теще бывшего министра культуры и спорта РК, которую его семья приобрела в прошлом году.

Об этом Арыстанбек Мухамедиулы рассказал в интервью Абаю Сейфулла на YouTube-канале «Qasqa Jol / Қасқа жол».

Ведущий также спросил о замужестве дочери директора национального музея РК, на что тот ответил, что «это все еще впереди».




Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:59
все вышеупомянутые инстанции разошлись во мнении о том, кто должен проверять проведение мероприятий чиновников такого ранга.

а че, у них там нет мониторинговых групп? lol
 
 

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