Разноцветный бешбармак на тое в 100 человек оценили пользователи сети





Арыстанбека Мухамедиулы заподозрили в проведении тоя в столичном отеле.В Сети появилась информация о том, что бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы в период действия карантинных мер провел сырга салу для дочери.Telegram-канал chinovnik_kz пишет, что мероприятие прошло 11 апреля в столичном отеле «Дипломат».Уточняется, что поздравить семейство Мухамедиулы пришло около 100 человек.«Сотрудникам отеля было запрещено производить фото/видеосъемку», – говорится в сообщении.Однако несколько снимков с мероприятия в распоряжении Telegram-канала все-таки оказались. Только на фото не гости, а разные яства. Среди них разноцветный бешбармак, фаршированные бараны и фруктовые корзины.Редакция NT обратилась за комментарием к СЭС, столичному акимату и полиции. К сожалению, все вышеупомянутые инстанции разошлись во мнении о том, кто должен проверять проведение мероприятий чиновников такого ранга.К слову, 71% вышеупомянутой гостиницы «Дипломат» принадлежат теще бывшего министра культуры и спорта РК, которую его семья приобрела в прошлом году.Об этом Арыстанбек Мухамедиулы рассказал в интервью Абаю Сейфулла на YouTube-канале «Qasqa Jol / Қасқа жол».Ведущий также спросил о замужестве дочери директора национального музея РК, на что тот ответил, что «это все еще впереди».