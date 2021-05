Песню Scorpions назвали причиной развала СССР

Немецкий журналист Владимир Каминер в материале для портала T-online заявил, что работники американского ЦРУ развалили СССР с помощью песни Wind Of Change (с англ. "Ветер перемен") группы Scorpions, передает Tengrinews.kz. Выдержки из материала цитирует РИА Новости.Сообщается, что Каминер родился в Москве в 1967 году. По его мнению, ключевым событием для распада Советского Союза якобы стал Московский музыкальный фестиваль в 1989 году, на котором выступили западные музыкальные звезды, в том числе и группа Scorpions."По легенде, на этом мероприятии Scorpions спели свой хит Wind Of Change, который, конечно же, транслировался по российскому телевидению. Жители СССР были ошеломлены, жизнь вдруг предложила им нечто новое, и все запели этот не выходящий из головы Wind Of Change. Эта песня распространялась как пожар в тайге, и, слушая ее, никто уже не мог жить своей прежней жизнью. Вскоре после этого Советский Союз распался", - написал Каминер."Как утверждает журналист, в дальнейшем некий сотрудник ЦРУ признался, что текст песни сочинили именно в этом американском ведомстве с целью нанести наибольший вред советскому государству. Композицию якобы создали в специальном отделе "боевой поэзии". Каминер не назвал имени агента ЦРУ, от которого исходила такая информация", - пишет портал.Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал слова журналиста глупостью.