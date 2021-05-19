Песню Scorpions назвали причиной развала СССР

Немецкий журналист Владимир Каминер в материале для портала T-online заявил, что работники американского ЦРУ развалили СССР с помощью песни Wind Of Change (с англ. "Ветер перемен") группы Scorpions, передает Tengrinews.kz. Выдержки из материала цитирует РИА Новости.
Сообщается, что Каминер родился в Москве в 1967 году. По его мнению, ключевым событием для распада Советского Союза якобы стал Московский музыкальный фестиваль в 1989 году, на котором выступили западные музыкальные звезды, в том числе и группа Scorpions.
"По легенде, на этом мероприятии Scorpions спели свой хит Wind Of Change, который, конечно же, транслировался по российскому телевидению. Жители СССР были ошеломлены, жизнь вдруг предложила им нечто новое, и все запели этот не выходящий из головы Wind Of Change. Эта песня распространялась как пожар в тайге, и, слушая ее, никто уже не мог жить своей прежней жизнью. Вскоре после этого Советский Союз распался", - написал Каминер.
"Как утверждает журналист, в дальнейшем некий сотрудник ЦРУ признался, что текст песни сочинили именно в этом американском ведомстве с целью нанести наибольший вред советскому государству. Композицию якобы создали в специальном отделе "боевой поэзии". Каминер не назвал имени агента ЦРУ, от которого исходила такая информация", - пишет портал.
Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал слова журналиста глупостью.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz