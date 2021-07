Богатые казахстанцы попали в топ-10 по "золотым визам" Великобритании

Британская антикоррупционная организация составила список стран, с наибольшим количеством граждан, получившими "золотую визу" Великобритании, включив в первую десятку Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Tribune.



В общей сложности 278 богатых людей из Казахстана воспользовались так называемой "золотой визой" Tier 1, которая в обмен на инвестиции в британскую экономику позволяет получить вид на жительство. Таким образом, Казахстан занял 8-е место в списке.



Первое место в списке занимает Китай - 4 106 миллионеров. В топ-10 стран также вошли Россия (2526), Гонконг (692), США (685), Пакистан (283), Индия (254), Саудовская Аравия (223), Турция (221) и Египет (206).



Отметим, "золотая виза" предполагает намерение остаться в Великобритании навсегда, вести в стране бизнес и обеспечить детей европейским образованием. Право назвать Великобританию своей второй родиной стоит два миллиона фунтов стерлингов - такова минимальная сумма, которая должна быть на счетах инвестора.



Претенденту на золотую визу придется доказать, что он владеет этими средствами не менее двух лет. С 2008 года такой документ получили 11 тысяч человек. Они имеют право жить на территории Великобритании и подавать документы на получение полного гражданства.



В новом отчете благотворительной организации, которая занимается борьбой с коррупцией в Великобритании содержится призыв к правительству срочно опубликовать результаты обзора виз, выданных в рамках данной категории в период с 2008 по 2015 год.



"Золотой визовый режим Великобритании по-прежнему представляет собой серьезную угрозу коррупции, отмыванию денег и национальной безопасности для Великобритании", - сказала исполнительный директор Spotlight on Corruption Сьюзан Хоули.



Он включает подробную статистику о том, какие действия были предприняты по конкретным делам, включая направления в правоохранительные органы, аннулирование виз и отказы в заявках на получение гражданства.



В отчете содержится предупреждение о том, что режим "золотой визы" по-прежнему представляет собой значительный "риск для национальной безопасности, коррупции и отмывания денег" для Великобритании.



"Мы реформировали схему получения визы Tier 1 в 2015 и 2019 годах, чтобы бороться с грязными деньгами, и мы не исключаем внесения дальнейших изменений, если это необходимо", - говорится в заявлении Министерства внутренних дел.



Отмечается, что эти изменения включают требование к банкам проводить дополнительную комплексную проверку перед открытием счетов и требование от заявителей предоставить доказательства источника своих средств.



Ранее сообщалось, что сын Аблязова попал в скандальный список получателей "золотых виз". Согласно британской газете The Guardian, Мадияр Аблязов получил британский вид на жительство в 2013 году, подав на инвесторскую визу, для чего его отец Мухтар Аблязов перевел на его имя в швейцарский банк более одного миллиона фунтов стерлингов.



С 2018 года согласно закону о "криминальных финансах" власти Великобритании могут применять к владельцам крупных состояний не из стран ЕС и живущим в Великобритании "запросы о богатстве неясного происхождения". Этот механизм позволяет властям требовать от владельцев состояний объяснить происхождение их активов стоимостью выше 50 тысяч фунтов. В случае, если владельцы не смогут убедить власти в законном происхождении активов, эти активы могут быть арестованы. При этом британские власти пока прибегали к подобному механизму только три раза.