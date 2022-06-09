Цены на бензин рекордно подскочили в Великобритании

Цены на бензин совершили рекордный ежедневный скачок за 17 лет в Великобритании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Британская мониторинговая группа RAC заявила, что средняя стоимость заправки автомобиля бензином теперь составляет 99,40 фунта стерлингов (около 54 тысяч тенге) и может превысить 100 фунтов стерлингов уже в четверг. Средняя цена бензина выросла до 1,80 фунта (около 979 тенге) за литр.



Рост цен на топливо был вызван конфликтом в Украине и действиями по снижению зависимости Европы от российской нефти.



Как отмечается, Великобритания, которая получает 8 процентов своих потребностей в нефти из России, пообещала постепенно отказаться от поставок к концу года. Указывается, что, хотя страна не так сильно зависит от российской нефти, как ЕС, на нее влияет рост мировых цен.



Сообщается, что цены на продукты питания и счета за электроэнергию также растут, многие британские домохозяйства находятся под давлением.



Ранее средние цены на бензин в Великобритании достигли нового рекордного уровня в 1,73 фунта стерлингов за литр.

