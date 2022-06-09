Цены на бензин рекордно подскочили в Великобритании

Цены на бензин совершили рекордный ежедневный скачок за 17 лет в Великобритании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Британская мониторинговая группа RAC заявила, что средняя стоимость заправки автомобиля бензином теперь составляет 99,40 фунта стерлингов (около 54 тысяч тенге) и может превысить 100 фунтов стерлингов уже в четверг. Средняя цена бензина выросла до 1,80 фунта (около 979 тенге) за литр.
Рост цен на топливо был вызван конфликтом в Украине и действиями по снижению зависимости Европы от российской нефти.
Как отмечается, Великобритания, которая получает 8 процентов своих потребностей в нефти из России, пообещала постепенно отказаться от поставок к концу года. Указывается, что, хотя страна не так сильно зависит от российской нефти, как ЕС, на нее влияет рост мировых цен.
Сообщается, что цены на продукты питания и счета за электроэнергию также растут, многие британские домохозяйства находятся под давлением.
Ранее средние цены на бензин в Великобритании достигли нового рекордного уровня в 1,73 фунта стерлингов за литр.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz