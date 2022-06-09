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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цены на бензин рекордно подскочили в Великобритании

Просмотров:653 Опубликовано: Сегодня, 10:25
Цены на бензин рекордно подскочили в Великобритании
©REUTERS
Цены на бензин совершили рекордный ежедневный скачок за 17 лет в Великобритании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Британская мониторинговая группа RAC заявила, что средняя стоимость заправки автомобиля бензином теперь составляет 99,40 фунта стерлингов (около 54 тысяч тенге) и может превысить 100 фунтов стерлингов уже в четверг. Средняя цена бензина выросла до 1,80 фунта (около 979 тенге) за литр.

Рост цен на топливо был вызван конфликтом в Украине и действиями по снижению зависимости Европы от российской нефти.

Как отмечается, Великобритания, которая получает 8 процентов своих потребностей в нефти из России, пообещала постепенно отказаться от поставок к концу года. Указывается, что, хотя страна не так сильно зависит от российской нефти, как ЕС, на нее влияет рост мировых цен.

Сообщается, что цены на продукты питания и счета за электроэнергию также растут, многие британские домохозяйства находятся под давлением.

Ранее средние цены на бензин в Великобритании достигли нового рекордного уровня в 1,73 фунта стерлингов за литр.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 13:30
Каir,
Правильно новость должна звучать так: Запад начинает платить истинную цену за сырьё. Фактически раньше они паразитировали на шее стран-экспортёров

Жить нужно непременно хорошо
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 12:05
Просто прикол какойто страна которая не добывает нефть покупает литр бензина за 970.а мы сидя на нефти платим 185 за литр.хорошая жизнь однако.
 
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  • Ирон
  • Empro
  • Daulet201999
 Каir (Посетители) Сегодня, 11:17
Правильно новость должна звучать так:

Ранее житель Британии на свои доходы мог купить в десять раз больше бензина, чем житель Казахстана, а теперь только в 9,5.

А то некоторые могут сделать ложные выводы.
 
 

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