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Мать заперла троих детей, включая новорожденную, в квартире и оставила голодать в Павлодарской области

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 11:06
Мать заперла троих детей, включая новорожденную, в квартире и оставила голодать в Павлодарской области
Иллюстративное фото
Мать заперла троих детей, включая новорожденную, в квартире и оставила голодать в Павлодарской области, передает Azattyq Rýhy.

Полицейские города Аксу совместно с органами опеки и местными исполнительными органами провели рейд по неблагополучным семьям.

Так, 27 августа около 18:45 часов при проверке одной из таких семей, где проживает женщина, имеющая троих малолетних детей – 8-ми, 5-ти лет и двухмесячную девочку.

«Инспекторы не смогли попасть в квартиру. На вопрос полицейского через дверь ответил старший из детей, сообщивший, что мама ушла утром и закрыла их. После долгих попыток, установить местонахождение матери детей не представилось возможным. Полицейскими были вызваны сотрудники ЧС, которые вскрыли входную дверь квартиры», - сообщили в ДП области.

В квартире малолетние дети находились одни. Дети были голодные, дома везде разбросаны вещи, в холодильнике кроме спиртных напитков других продуктов питания не было.

«Двухмесячную девочку поил молоком из пакета 8-летний брат», - добавили в полиции.

Соседи семьи рассказали, что взрослые систематически оставляют малолетних детей на длительное время одних.

«Сотрудниками полиции и органами опеки было принято решение немедленно забрать малолетних из семьи. Все дети помещены в Центр поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации Павлодара. «Непутевая» мать вернулась домой лишь около 23:00 часов вместе с сожителем. При опросе пояснила, что ей пришлось уехать в Павлодар на подработку», - отметили в ДП.

К слову, мать и ее сожитель ранее судимы, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Сейчас 34-летняя мать привлечена к административной ответственности по статье 127 части 2 КРКоАП, материал направлен в суд. Также Специализированным судом по делам несовершеннолетних Павлодарской области готовится исковое заявление на лишение матери родительских прав в отношении ее малолетних детей.



Источник: Azattyq-ruhy
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