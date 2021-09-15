Мать заперла троих детей, включая новорожденную, в квартире и оставила голодать в Павлодарской области, передает Azattyq Rýhy.Полицейские города Аксу совместно с органами опеки и местными исполнительными органами провели рейд по неблагополучным семьям.Так, 27 августа около 18:45 часов при проверке одной из таких семей, где проживает женщина, имеющая троих малолетних детей – 8-ми, 5-ти лет и двухмесячную девочку.«Инспекторы не смогли попасть в квартиру. На вопрос полицейского через дверь ответил старший из детей, сообщивший, что мама ушла утром и закрыла их. После долгих попыток, установить местонахождение матери детей не представилось возможным. Полицейскими были вызваны сотрудники ЧС, которые вскрыли входную дверь квартиры», - сообщили в ДП области.В квартире малолетние дети находились одни. Дети были голодные, дома везде разбросаны вещи, в холодильнике кроме спиртных напитков других продуктов питания не было.«Двухмесячную девочку поил молоком из пакета 8-летний брат», - добавили в полиции.Соседи семьи рассказали, что взрослые систематически оставляют малолетних детей на длительное время одних.«Сотрудниками полиции и органами опеки было принято решение немедленно забрать малолетних из семьи. Все дети помещены в Центр поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации Павлодара. «Непутевая» мать вернулась домой лишь около 23:00 часов вместе с сожителем. При опросе пояснила, что ей пришлось уехать в Павлодар на подработку», - отметили в ДП.К слову, мать и ее сожитель ранее судимы, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.Сейчас 34-летняя мать привлечена к административной ответственности по статье 127 части 2 КРКоАП, материал направлен в суд. Также Специализированным судом по делам несовершеннолетних Павлодарской области готовится исковое заявление на лишение матери родительских прав в отношении ее малолетних детей.