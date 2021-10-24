Молдаване не дали погасить Вечный огонь в Кишинёве

После того как в Молдавии был введён режим чрезвычайного положения (ЧП), министерство обороны решило экономить во всём и отключило поставку газа для Вечного огня в мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве.



В Минобороны объявили данную меру временной.



«В связи с кризисом в энергетическом секторе по решению министерства обороны было временно отключено газоснабжение Вечного огня от мемориального комплекса «Вечность»,



– говорится в пресс-релизе ведомства.



При этом Вечный огонь не просто отключили: прошла торжественная церемония, во время которой бойцы роты Почётного караула полка Генерального штаба «Бригадный генерал Николае Петрица» приняли огонь и перевезли в Музей боевой славы при мотострелковой бригаде «Штефан чел Маре».



Однако граждане Молдавии посчитали кощунством выключение Вечного огня, и уже через пару часов к мемориалу «Вечность» пошли жители Кишинёва со свечами. Кто-то принёс большие свечи, кто-то – маленькие.



«Пока у нас в стране такой «режим чрезвычайнейшей экономии газа» мы оставим на месте Вечного огня свечи. Это, конечно, не то же самое, что Вечный огонь, но нам кажется, что огонь там всё равно должен гореть, хотя бы как символ того, что в самые сложные времена мы должны оставаться людьми, сохранять память поколений. Мы эту инициативу не монополизируем. Поэтому присоединиться может любой», – написала в социальных сетях журналистка Александра Батанова.



С наступлением вечера вокруг Вечного огня горели сотни больших и маленьких свечей.



Акция становилась всё многолюднее, экс-президент Игорь Додон сообщил, что на мемориал уже едут депутаты от ПКРМ-ПСРМ и члены организации «Молодая гвардия».



«А с завтрашнего дня мы купим несколько баллонов газа и будем поддерживать Вечный огонь!» – пообещал Игорь Додон.



Этого оказалось достаточно для того, чтобы в министерстве обороны поняли, они сделали что-то не то, и Вечный огонь был вновь зажжён, а оборонное ведомство попыталось оправдать свои действия по отключению какими-то техническими причинами, в частности низким давлением газа в трубах и сильным ветром.



Поспешила выступить с объяснениями и премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, также заявившая о технических причинах. Вот только неясно, что означала в таком случае торжественная церемония с переносом Вечного огня в музей и пресс-релизом Минобороны об экономии газа.



«Да все и всё поняли. Вечный огонь был погашен решением Минобороны. И перенесли его в музей неспроста. Рукописи не горят. Пресс-релиз Минобороны все видели. Просто испугались, дали заднюю. Но вы ещё попробуете и не один раз. Мы знаем. И будем начеку», – прокомментировал странные события депутат-социалист, политолог Богдан Цырдя.



Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков поблагодарил граждан Молдавии, которые не смирились с решением властей и отстояли Вечный огонь. В то же время он заявил, что Россотрудничество готово оплачивать все счета за газ для Вечного огня в Кишинёве, если Молдавия не в состоянии выполнять свой долг перед павшими в борьбе с фашизмом.