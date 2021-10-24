Казахстан завоевал 6 золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу

Сборная Казахстана завоевала 6 золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта.



Чемпионат мира по кикбоксингу среди взрослых прошел с 15 по 24 октября в Италии, городе Лидо-ди-Йезоло. В соревнованиях принимают участие около 1 600 спортсменов из 65 стран. Сборная Казахстана завоевала шесть золотых, одну серебряную и 10 бронзовых медалей.



Чемпионами стали Динмухаммед Баймуратов, Ерлан Шагбан, Максат Усип, Фазреддин Сафаров, Нурсултан Жумабаев, Нурдаулет Калшора.



Серебряный призер - Азамат Утемисов.



Бронзовыми призерами стали Серикбол Ермеков, Батырхан Куандыков, Ариза Сманова, Дулат Дуйсенов, Жандос Назарбеков, Чингисхан Тлемисов, Берик Халыков, Бибарыс Сауханбек, Адиль Мырзагали, Дидар Тулебаев.