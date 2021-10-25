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В полиции проведут проверку после резонансного видео из Шымкента

Просмотров:974 Опубликовано: Сегодня, 09:31
В полиции проведут проверку после резонансного видео из Шымкента
Кадр видео
Жители Шымкента заступились за торговавшую орехами бабушку, которую полицейские хотели привлечь к ответственности за стихийную торговлю, передает Tengrinews.kz.

Ролик распространяется в социальных сетях. На кадрах несколько очевидцев происходящего заступаются за бабушку. На Instagram-странице Dudoser сообщается, что пожилой женщине 75 лет и у нее был сильный стресс.

"Хотела бы обратиться за помощью. Сегодня, 24 октября, на верхнем рынке произошел инцидент. Двое полицейских напали на бабушку, сидела в сторонке с мешочком в 3-4 килограмма грецких орехов. Так эти двое напали, в частности, полицейский в черной маске обращался грубо, забрал у бабули телефон и не давал позвонить сыну бабушке. Бабушке чуть плохо не стало, мы, прохожие, заступились за нее. Так эти полицейские отказались представиться, в конце я еще подошла, чтоб узнать имена и звания этих двух. Они отмахнулись", - говорится в публикации.



В Департаменте полиции Шымкента сообщили, что данный инцидент произошел в Аль-Фарабийском районе Шымкента во время рейда по предупреждению торговли в не предназначенных для этого местах.

"По данному видео начато служебное расследование. После проведенной проверки сообщим о принятом решении, о том, к какой ответственности привлекут стражей порядка", - говорится в сообщении ДП Шымкента.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tom2005
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:58
ну герои че сказать.
на бабушку только и хватило духу.
 
 

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