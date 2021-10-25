В полиции проведут проверку после резонансного видео из Шымкента

Жители Шымкента заступились за торговавшую орехами бабушку, которую полицейские хотели привлечь к ответственности за стихийную торговлю, передает Tengrinews.kz.Ролик распространяется в социальных сетях. На кадрах несколько очевидцев происходящего заступаются за бабушку. На Instagram-странице Dudoser сообщается, что пожилой женщине 75 лет и у нее был сильный стресс."Хотела бы обратиться за помощью. Сегодня, 24 октября, на верхнем рынке произошел инцидент. Двое полицейских напали на бабушку, сидела в сторонке с мешочком в 3-4 килограмма грецких орехов. Так эти двое напали, в частности, полицейский в черной маске обращался грубо, забрал у бабули телефон и не давал позвонить сыну бабушке. Бабушке чуть плохо не стало, мы, прохожие, заступились за нее. Так эти полицейские отказались представиться, в конце я еще подошла, чтоб узнать имена и звания этих двух. Они отмахнулись", - говорится в публикации.В Департаменте полиции Шымкента сообщили, что данный инцидент произошел в Аль-Фарабийском районе Шымкента во время рейда по предупреждению торговли в не предназначенных для этого местах."По данному видео начато служебное расследование. После проведенной проверки сообщим о принятом решении, о том, к какой ответственности привлекут стражей порядка", - говорится в сообщении ДП Шымкента.