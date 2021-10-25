В Казахстане взлетели цены на подержанные авто. Сколько стоит Lada в городах?

Вследствие острого дефицита новых автомобилей на рынке, более чем на 20% вырос рынок подержанных автомобилей, а средняя стоимость категории выросла более чем на 26%. Данные приведены в исследовании сервиса онлайн-объявлений olx.kz.
По данным сервиса, средняя стоимость легкового автомобиля отечественных и иностранных марок на вторичном рынке составляет 1 200 000 тенге. Примечательно, что самой востребованной торговой маркой авто по количеству поисковых запросов на сервисе в Костанае стал автомобиль марки ВАЗ (Lada) со средней стоимостью 650 000 тенге на вторичном рынке, в аналогичном периоде прошлого года средняя стоимость этой торговой марки на вторичном рынке Костаная составляла 550 000 тенге.
«В первую очередь стоит отметить, что рынок транспорта показывает практически двукратный рост в сравнении с прошлым годом. Что касается тенденций, поскольку мире продолжает сохраняться дефицит новых автомобилей, и, безусловно, Казахстан – не исключение, мы можем предположить, что, как следствие, наблюдаем рост рынка подержанных авто и значительное повышение средней стоимости в данной категории. Хочу отметить, что второй год подряд самой востребованной маркой автомобиля в Казахстане остается ВАЗ (Lada), вполне вероятно, что наши соотечественники отдают предпочтение данному автомобилю из-за приемлемой цены», — говорит руководитель отдела маркетинга и бизнес проектов OLX Казахстан Станислав Дубинчик.
При этом, средняя стоимость самой востребованной марки ВАЗ (Lada) в указанных городах варьируется от 650 000 тенге до 1 000 000 тенге для модели, что на 15% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью по количеству объявлений в исследуемых городах стала также марка ВАЗ (Lada), исключение составил лишь Алматы – здесь второй год подряд самым популярным остаются автомобили марки Toyota. Самым востребованным видом услуг в Костанае стали станции технического обслуживания (СТО). Самым дорогим объявлением в категории «Транспорт», в Костанае, по итогам периода, стало объявление о продаже экскаватора Liebherr стоимостью 98 000 000 тенге, самым дорогим автомобилем – объявление о продаже автомобиля BMWX5M sports стоимостью 45 000 000 тенге.
Кроме того, на октябрь всегда приходится пик спроса на услуги смены шин с летней резины на зимнюю. Спрос на шины в Казахстане носит ярко выраженный сезонный характер: пики в октябре и апреле сменяются затишьем, которое приходится на летний и зимний периоды. Так, спрос на услугу замены шин в октябре вырос практически в 2,5 раза в сравнении летним периодом. Средняя стоимость услуги смены шин составляет в Казахстане 3 800 тенге. Жителям Костаная услуга обходится дешевле всего – 2 500 тенге составляет ее средняя стоимость по городу, дороже всего – в Нур-Султане, 5 500 тенге, соответственно. Что касается стоимости самих шин, их средняя стоимость по стране в период 1-12 октября составила 40 000 тенге на подержанные шины, при этом в низкий сезон их средняя стоимость составляет 25 000 тенге.
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