Падение лиры может отрицательно сказаться на экономике Казахстана - эксперт

Турецкая лира бьет очередной антирекорд и снижается в цене. По сравнению с тенге лира за последние два месяца подешевела на 10 тенге, с начала года - почти на 20 тенге, сейчас одна лира стоит 43,42 тенге. Экономисты считают, что такое поведение турецкой национальной валюты может сказаться и казахстанской экономике, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Экономист Максат Сералы видит в этом положительные моменты для Казахстана. Мужчина считает, что казахстанцы смогут позволить себе более дешевый отдых на курортах Турции, а также смогут закупать товары по низкой цене и реализовывать в Казахстане.



"Любая девальвация делается для того, чтобы увеличить количество экспорта, чтобы товары были конкурентными. Экономики Китая и Японии держат свой курс и обесценивают валюту, для того чтобы поддерживать своих производителей. Я думаю, что Турция после пандемии хочет завоевать рынки. Они хотят поднять свою экономику. Считаю, что отдых в Турции станет дешевле. А также будет большой поток товаров из Турции. Увеличится товарооборот между странами", - заявил Максат Сералы.



Однако другой экономист - Арман Бейсембаев заявляет, что девальвация лиры может отрицательно сказаться на казахстанской экономике.



"Турецкие товары могут оказаться дешевле казахстанских, вал импорта из Турции может начаться. Турецкая экономика более диверсифицирована, более промышленная по отношению к казахстанской. Девальвация национальной валюты не сильно бьет по местному населению за счет того, что есть сильное производство. Во-вторых, через девальвацию идет стимулирование экспорта. Товары становятся более конкурентоспособными, более дешевыми по сравнению с аналогичными", - заявил он.



По мнению экономиста, нынешние тренды будут продолжаться в Турции.



"Падение лиры - это результат несогласованной политики центробанка и правительства Турции. Дело в том, что в Турции сильная инфляция. Процентная ставка должна быть высокой, чтобы это сдержать. Но политическому руководству это невыгодно, и поэтому там идет чехарда с главами центробанка. Эрдоган увольняет неугодных ему руководителей.



Пока что признаков, что это как-то может измениться, нет. Возможно, что станет еще хуже. Инфляция будет разгоняться. А вкупе со снижающейся процентной ставкой это может разрушить экономику их страны, то есть разрушить производство. Хорошо, когда у вас оптимальная инфляция до 10 процентов. При этом контролируемая девальвация, чтобы получить экспортное преимущество. Но плохо, если это выйдет из-под контроля. Когда девальвация слишком быстрая, инфляция слишком быстрая - после чего может начаться гиперинфляция. А это путь, по которому пошла Венесуэла", - заключил он.



Напомним, турецкая лира ослабла на 1,6 процента и опустилась до уровня 9,59 по отношению к доллару.