Пять лет тюрьмы грозит актюбинцу за неудачную шутку

На телефон "102" ЦОУ УП города Актобе позвонил мужчина и сообщил, что заложил бомбу в кафе "Троя", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка здания кафе на наличие взрывных устройств. Эвакуировано 87 посетителей и персонала кафе. Взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали полицейские.
В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма сотрудниками патрульной полиции задержан 27-летний житель Кобдинского района, который пояснил, что решил пошутить.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Подозреваемый водворен в ИВС. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, отметили в полиции.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.