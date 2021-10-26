Пять лет тюрьмы грозит актюбинцу за неудачную шутку

На телефон "102" ЦОУ УП города Актобе позвонил мужчина и сообщил, что заложил бомбу в кафе "Троя", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.



"На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка здания кафе на наличие взрывных устройств. Эвакуировано 87 посетителей и персонала кафе. Взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали полицейские.



В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма сотрудниками патрульной полиции задержан 27-летний житель Кобдинского района, который пояснил, что решил пошутить.



По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".



Подозреваемый водворен в ИВС. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, отметили в полиции.