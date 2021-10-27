Разочарование года: лошадь впервые одомашнили не в Казахстане

Одомашнивание лошадей коренным образом изменило для человека способы передвигаться и воевать. Неудивительно, что поиски места, где лошадь впервые поставили в упряжку, всегда интересовали ученых. Долгое время считалось, что предки домашних лошадей жили на территории современной Акмолинской области Казахстана. По названию села, где было обнаружено городище эпохи энеолита, культура того времени названа ботайской.



«С ботайской культурой связывают начало одомашнивания лошадей примерно 5,5 тыс. лет назад», - сказано в «Википедии». На школьных уроках истории тоже говорят о том, что человек впервые запряг дикого коня именно в Казахстане. Однако теперь учебники придется переписывать.



Большая международная команда ученых под руководством молекулярного археолога Людовика Орландо в исследовании «Происхождение и распространение домашних лошадей из степей Западной Евразии» доказала, что предки современных лошадей — из степей между Волгой и Доном, в их нижнем течении. Исследователи изучили 273 древних генома лошадей, из 121 археологического памятника в Евразии, включая Сибирь, территории современных Румынии, Бельгии, Франции, Великобритании, а также регион от Испании до Скандинавии, Венгрии, Чехии и Польши.



«Современные одомашненные породы не происходят от самой ранней линии домашних лошадей, связанной с археологическими свидетельствами доения лошадей и содержания их в загонах в Ботае, Средняя Азия, около 3500 года до н.э. Другие давние регионы - кандидаты на одомашнивание лошадей, такие как Иберия и Анатолия, также недавно были оспорены», - говорится в резюме исследования.



Как выяснили ученые, профили предков лошадей в неолитической Анатолии и энеолите Центральной Азии, в том числе в Ботайском районе, максимизировали генетический компонент, который также был существенным в Центральной и Восточной Европе в течение позднего плейстоцена и IV или III тысячелетия до н.э. Однако он отсутствовал или умеренно присутствовал в румынском нижнем течении Дуная, днепровских степях и западных низовьях Волго-Дона в популяциях с VI по III тысячелетие до н.э. Это указывает на возможное распространение анатолийских лошадей в регионы Центральной и Восточной Европы и Средней Азии, но не в степи Западной Евразии.



В другой группе исследованных останков обнаружился генетический компонент, который стал доминирующим в VI тысячелетии до н.э. «Затем многомерное масштабирование выявило трех лошадей из западного низовья Волго-Донского региона как генетически наиболее близких к DOM2 (генетический кластер современных лошадей), связанных с майкопской (неподалеку от пос. Айгурский), ямной (пос. Репин Хутор) и полтавской культурами (село Сосновка), датируемыми от 3500 до 2600 до н.э. Таким образом, они могли стать прямыми предками лошадей DOM2. (…) В совокупности наши результаты показывают, что предки DOM2 жили в степях Западной Евразии, особенно в низовьях Волго-Дона, но не в Анатолии, в конце IV - начале III тысячелетия до н.э.», - констатировали ученые.



Что касается лошадей из ботайской культуры, то они, согласно ДНК-анализу, оказались предками лошадей Пржевальского, а «тарпаны и современные лошади Пржевальского не происходят от тех же предков, что и современные домашние лошади». Заодно ученые выяснили «загадочное происхождение лошади тарпана, которая вымерла в начале ХХ века. Лошадь тарпан возникла в результате смешения лошадей, происходящих из Европы, и лошадей, тесно связанных с DOM2. Это... опровергает предыдущие гипотезы, изображающие тарпанов как диких предков или одичавшую версию DOM2 либо гибрид с лошадьми Пржевальского».



Таким образом, в далеком прошлом Евразию населяли различные виды лошадей, но 4000-4200 лет назад стали преобладать вид, изначально распространенный на территории севернее Кавказа. За несколько веков эти лошади, которых отличал спокойный нрав, послушность и сильные мышцы спины, вытеснили других диких сородичей от Атлантического океана до Монголии. Изображение именно этой «волго-донской» лошади вырезали на рукоятках ножей и отливали в бронзовые фигурки.



Работа ученых, среди которых были лингвисты, опровергла ещё один общепринятый постулат — что одомашнивание лошадей и распространение верховой езды прямо связано с массовой экспансией скотоводов из степей ямной культуры в Европу около 3000 г. до н.э. и распространением там индоевропейских языков. Так что, возможно, учебники придется переписывать не только зоологам, но и этимологам — специалистам по происхождению слов.