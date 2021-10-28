Авиаперевозки на грани срыва - аэропорт Нур-Султана

В аэропорту Нур-Султана заявили, что авиаперевозки в воздушной гавани находятся на грани срыва, передает Tengrinews.kz.



В сентябре и октябре текущего года в Республике Казахстан сложилась критическая ситуация, связанная с дефицитом топлива. Крупные ресурсодержатели и поставщики Казахстана не обеспечивают своевременные поставки авиатоплива, что на данный момент критически влияет на нормальное функционирование аэропорта как регионального транспортного узла. В настоящее время поставщики из Российской Федерации отказались от поставок в Казахстан в силу ряда причин, в том числе из-за повышенного внутреннего спроса", - сообщил пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Анвар Шалекенов.



Пассажиров просят отнестись с пониманием к возможным проблемам из-за отсутствия твердых контрактов на поставку авиаГСМ в аэропорт, а также к сложившейся критической ситуации, связанной с недопоставками необходимых объемов топлива.



По данным воздушной гавани, за сентябрь и октябрь ввиду дефицита и резкого роста цен было недопоставлено 14 тысяч тонн авиаГСМ, все резервы исчерпаны.



"Аэропорт осуществляет заправку воздушных судов "с колес". Аналогичная ситуация с остатками у всех компаний, за исключением авиакомпании Air Astana", - отмечается в пресс-релизе.



Анвар Шалекенов добавил, что на ноябрь ни один из поставщиков не подтвердил объемы поставки авиатоплива.



"Ближайшие поставки по новым контрактам будут не ранее 15 ноября. Мы уже ввели ограничения на заправку для грузовых рейсов и скоро вынуждены будем вообще их отменять. Потом данные авиакомпании вернуть в Казахстан будет практически невозможно", - заявил он.