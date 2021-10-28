Ремонт на ПНХЗ завершен досрочно - "КазМунайГаз"

Ремонт Павлодарского нефтехимического завода завершен досрочно. Об этом заявили в национальной компании "КазМунайГаз", передает Tengrinews.kz.



"Павлодарский нефтехимический завод начал пусковые операции после досрочного завершения остановочного ремонта. Уже с 1 ноября ПНХЗ возобновит выпуск всей линейки продукции. Несмотря на неблагоприятные климатические условия для проведения подобных работ, коллектив ПНХЗ успешно справился с поставленной задачей раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.



По данным нацкомпании, в ходе ремонта на заводе осуществили замену колонны, ремонт линии водородсодержащего газа и кипятильника на производстве первичной переработки нефти, замену газохода печей, трансферной линии, сепараторов и сдвоенного теплообменника на производстве глубокой переработки нефти и ряд других работ.



"Все выполненные в процессе ремонта мероприятия позволят поддерживать на должном уровне безопасность производства, сохранить качество выпускаемых нефтепродуктов и соблюдать необходимые экологические показатели", - добавили в "КазМунайГазе".



При этом в КМГ напоминают, что в 2021 году трижды переносились сроки ремонта Павлодарского НХЗ.



Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщали, что в связи с ремонтными работами на ПНХЗ на внутреннем рынке авиационного топлива имеются определенные трудности с производством и обеспечением авиакеросином аэропортов и авиакомпаний.