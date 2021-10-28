«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Октября
+12...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.57 KZT
  • €1 = 495.64 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ремонт на ПНХЗ завершен досрочно - "КазМунайГаз"

Просмотров:447 Опубликовано: Вчера, 17:18
Ремонт на ПНХЗ завершен досрочно - "КазМунайГаз"
ПНХЗ
Ремонт Павлодарского нефтехимического завода завершен досрочно. Об этом заявили в национальной компании "КазМунайГаз", передает Tengrinews.kz.

"Павлодарский нефтехимический завод начал пусковые операции после досрочного завершения остановочного ремонта. Уже с 1 ноября ПНХЗ возобновит выпуск всей линейки продукции. Несмотря на неблагоприятные климатические условия для проведения подобных работ, коллектив ПНХЗ успешно справился с поставленной задачей раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.

По данным нацкомпании, в ходе ремонта на заводе осуществили замену колонны, ремонт линии водородсодержащего газа и кипятильника на производстве первичной переработки нефти, замену газохода печей, трансферной линии, сепараторов и сдвоенного теплообменника на производстве глубокой переработки нефти и ряд других работ.

"Все выполненные в процессе ремонта мероприятия позволят поддерживать на должном уровне безопасность производства, сохранить качество выпускаемых нефтепродуктов и соблюдать необходимые экологические показатели", - добавили в "КазМунайГазе".

При этом в КМГ напоминают, что в 2021 году трижды переносились сроки ремонта Павлодарского НХЗ.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщали, что в связи с ремонтными работами на ПНХЗ на внутреннем рынке авиационного топлива имеются определенные трудности с производством и обеспечением авиакеросином аэропортов и авиакомпаний.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика