Ремонт на ПНХЗ завершен досрочно - "КазМунайГаз"

Ремонт Павлодарского нефтехимического завода завершен досрочно. Об этом заявили в национальной компании "КазМунайГаз", передает Tengrinews.kz.
"Павлодарский нефтехимический завод начал пусковые операции после досрочного завершения остановочного ремонта. Уже с 1 ноября ПНХЗ возобновит выпуск всей линейки продукции. Несмотря на неблагоприятные климатические условия для проведения подобных работ, коллектив ПНХЗ успешно справился с поставленной задачей раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.
По данным нацкомпании, в ходе ремонта на заводе осуществили замену колонны, ремонт линии водородсодержащего газа и кипятильника на производстве первичной переработки нефти, замену газохода печей, трансферной линии, сепараторов и сдвоенного теплообменника на производстве глубокой переработки нефти и ряд других работ.
"Все выполненные в процессе ремонта мероприятия позволят поддерживать на должном уровне безопасность производства, сохранить качество выпускаемых нефтепродуктов и соблюдать необходимые экологические показатели", - добавили в "КазМунайГазе".
При этом в КМГ напоминают, что в 2021 году трижды переносились сроки ремонта Павлодарского НХЗ.
Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщали, что в связи с ремонтными работами на ПНХЗ на внутреннем рынке авиационного топлива имеются определенные трудности с производством и обеспечением авиакеросином аэропортов и авиакомпаний.
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