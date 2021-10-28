Семейного дебошира выдворили из Казахстана

Семейного дебошира из Лисаковска выдворили за пределы Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



35-летний гражданин Украины не давал спокойно жить бывшей супруге. Он систематически нарушал законодательство в сфере семейно-бытовых отношений. Женщина не раз обращалась к полицейским за помощью, его арестовывали и штрафовали, но он продолжал дебоширить и нарушал защитное предписание.



"Исполнение решения суда о выдворении взяли на себя сотрудники миграционной и местной полицейской служб. Они совместно, следуя строгим правилам, сопроводили иностранного правонарушителя до аэропорта города Алматы, тем самым обеспечив контролируемый выезд. 20 октября под наблюдением сотрудников Лисаковского отдела полиции данный гражданин покинул Казахстан", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.



Въезд в страну семейному дебоширу будет закрыт на пять лет. Экс-супруга выдворенного гражданина Украины выразила благодарность полицейским за помощь и понимание. ​