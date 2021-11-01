15 притонов с проститутками ликвидировали в Алматы

15 притонов для занятия проституцией ликвидировали в Алматы. В отношении 484 женщин, оказывающих интимные услуги, приняты меры административного воздействия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В полиции заявили, что в свое оправдание большинство женщин твердят, что тяжелое материальное положение заставило их заниматься проституцией.



Один из притонов находился в одной из квартир на улице Тынышбаева в Алматы.



"Всего с начала года выявлено 15 таких помещений, владельцы которых за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией привлечены к ответственности. Кроме того, меры административного воздействия приняты в отношении 484 женщин, оказывающих интимные услуги. На деле же зачастую данным промыслом занимаются лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие антиобщественный образ жизни", – поделился начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.



Спикер отметил, что точечные рейды полицейскими проводятся ежедневно. Среди правонарушителей часто встречаются иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство Казахстана. Решением суда они подлежат выдворению за пределы страны.