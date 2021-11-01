Эксперты оценили угрозу транзита афганского героина через Казахстан

Эксперты и политологи из России и Казахстана рассказали, как приход к власти талибов ("Талибан", согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане) в Афганистане может повлиять на производство героина и его поставки в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Российский эксперт, член Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации и председатель общественного движения "СТОПНАРКОТИК" Сергей Полозов отметил, что, по данным МВД России, за время присутствия армии США в Афганистане трафик наркотиков из страны увеличился в 100 раз. По словам Полозова, власти страны способствовали развитию этого бизнеса. При этом войска США при желании могли более эффективно бороться с наркобизнесом, но, как отметил эксперт, это не входило в их политические интересы. В нынешней ситуации после прихода к власти "Талибана", по мнению спикера, вряд ли что-то изменится, так как наркотики играют слишком большую роль в экономике страны.







"Есть официальное заявление на встрече с представителями "Талибана", что они возьмут под контроль эту сферу и будут жестко с ней бороться, так как это противоречит исламу. Звучит это, конечно, хорошо, но, учитывая, что все ассоциируют Афганистан с основным производителем наркотиков, то, конечно, первое, что будут делать политики, пришедшие к власти, - это говорить, что мы будем бороться с наркотиками. Это позитивный момент в переговорах, но по факту, если смотреть, что в стране большую часть экономики исторически, еще до прихода США, занимало производство наркотиков, трудно представить, чем Афганистан мог бы покрыть экономические потери от такого решения", - рассказал Сергей Полозов.



По словам Полозова, переломить ситуацию при желании нынешних властей страны могла бы поддержка в виде субсидий от России и соседних с Афганистаном стран, которые были бы направлены на создание рабочих мест, поддержку экономики и социальное развитие страны. Однако, учитывая, что "Талибан" признан во многих странах СНГ террористической организацией, такие переговоры о предоставлении финансовой помощи вряд ли будут проведены на текущем этапе, когда с момента их прихода к власти прошло еще не так много времени.



"В эту сферу вовлечено много заинтересованных лиц, и даже государственный контроль не страшен наркобизнесу в странах, где развита коррупция. Поэтому даже наличие контроля со стороны талибов не говорит о том, что с производством наркотиков реально будут бороться. Честно говоря, пока я не очень верю в то, что Афганистан откажется от своего огромного куска пирога в мировой наркоэкономике. Так же, как и Колумбия, они занимают определенное место. Спрос на афганский героин не сокращается, в свое время Афганистан перекрывал чуть ли не 80 процентов мирового спроса", - добавил эксперт.



Председатель общественного движения "СТОПНАРКОТИК" рассказал, что ему сложно поверить, что в Афганистане откажутся от большого коммерческого блага, каким сейчас является наркоторговля. При этом Казахстан, как союзное с Россией государство с упрощенными процедурами при пересечении границ, будет хорошей транзитной зоной для наркотрафика из Афганистана через Узбекистан и Таджикистан. По словам Сергея Полозова, наркотики из Центральной Азии попадают в Россию и даже Европу буквально за несколько дней.



"Чтобы решить эту проблему, нужна принципиальная договоренность с руководством Афганистана именно по этому вопросу. Должна быть выработана какая-то дорожная карта по ликвидации мест производства, лабораторий. Наверное, взамен мы должны давать какие-то возможности для заработка, в том числе и на территориях, где расположено производство наркотиков. Максимально настаивать, чтобы внутри страны был контроль и у них была мотивация для такой борьбы. Я думаю, необходимо проводить совместные рейды силовиков на территории Афганистана, на границах с Таджикистаном, Узбекистаном совместно с Казахстаном, чтобы мы все вместе выявляли пути и тропы, по которым через границы доставляют наркотики", - поделился мнением российский эксперт.



Резюмируя сказанное, Сергей Полозов отметил, что необходимо создать международное межгосударственное ведомство по борьбе с наркотиками с участием стран Центральной Азии и Восточной Европы, сотрудники которого проводили бы проверки, в том числе и на территории Афганистана.



Казахстанский политолог и член Национального совета общественного доверия при Президенте Расул Жумалы считает, что для стран Центральной Азии и, в частности, Казахстана, а также Закавказья наркотрафик из Афганистана остается большой угрозой, так как это очень удобные коридоры транзита героина. Особенно это проблема обострилась с 90-х годов, когда в стране началась гражданская война. По словам политолога, наркотрафик из Афганистана не прекращался независимо от того, кто находился у власти, моджахеды, талибы или американцы. Время от времени каждая из этих сил официально заявляла, что они будут пресекать эту деятельность и каким-то образом ее ограничивать, но тем не менее какого-то существенного сдвига не наблюдалось.



"С другой стороны, движение "Талибан" тоже не являлось единой силой, которая контролирует все и вся. Какие-то группировки, в том числе и внутри "Талибана", еще в 90-х годах, несмотря на речи отдельных представителей о снижении производства героина, говорили о том, что мы должны увеличивать объемы производства героина, потому что он будет идти в стан наших врагов, и таким образом мы будем подрывать их изнутри", - отметил эксперт.





Расул Жумалы добавил, что важно учитывать также экономическую роль героина в стране. Долгие годы опийный мак являлся одним из ключевых источников дохода у населения. Выращивание сырья для героина требует малого количества вложений при высокой доходности. Попытки афганского правительства при моджахедах, талибах или американцах финансировать выращивание других сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, рапс, не привели к успеху. По мнению политолога, культуры, альтернативные опийному маку, не дают афганским крестьянам зарабатывать себе на жизнь, возможно, по причине недостатка государственных субсидий.



"Когда талибы вновь пришли к власти, то они сделали попытку понравиться международному сообществу, заявив, что будут бороться с наркотиками. Но прежняя практика показывает, что таким заявлениям верится с трудом. Здесь есть субъективные моменты, есть объективные: население в 30 миллионов человек, которому надо на что-то жить, при этом внешних инвестиций крайне мало. Тот же Казахстан поставляет какую-то гуманитарную помощь в виде зерна, но этого явно недостаточно", - добавил политолог.



Расул Жумалы рассказал, что большой проблемой при борьбе с наркотрафиком через Казахстан является прозрачность границ с Центральной Азией и Туркменистаном. По его словам, было немало сведений о существовании весьма эффективных транзитных коридоров через Туркменистан. По словам Жумалы, это особенно трудно контролировать в странах с тоталитарными режимами и закрытой административной системой. Соседи Афганистана с севера как раз не отличаются прозрачностью системы и отсутствием коррупции. Политолог отметил, что нельзя забывать о выгоде не только для производителей наркотиков, но и для тех, кто осуществляет транзит.



"Ситуация весьма и весьма сложная, говорить сейчас, что перебороли эту вещь, не приходится в силу вот этих субъективных, объективных моментов. Ранее попытки направить экономику Афганистана в мирное русло не заканчивались успехом. Люди добывали хлеб тем, что устраивались боевиками или выращивали мак. Там целые поколения выросли либо с автоматами Калашникова в руках, либо сеяли мак, либо занимались еще какими-то незаконными вещами. Есть внешнее влияние на страну, но нет сильного, последовательного и централизованного правительства. В Афганистане до сих пор идут столкновения племенных командиров севера и юга, так что ситуация весьма неоднозначная", - рассказал политолог.



Казахстанский эксперт добавил, что в таких обстоятельствах нужны коллективные усилия хотя бы по наведению порядка на границе, таможенному контролю и работе с потоками беженцев из страны. По словам эксперта, под видом беженцев в Казахстан могут просочиться радикальные элементы, а также люди, вовлеченные в торговлю оружием и наркотиками. Для того чтобы противодействовать этому, придется договариваться с нынешним правительством страны.