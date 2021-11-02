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Стало известно, с каким объектом столкнулась атомная подлодка США в Южно-Китайском море

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 07:13
Стало известно, с каким объектом столкнулась атомная подлодка США в Южно-Китайском море
Атомная подлодка USS Connecticut. © wikipedia.org
В США завершилось расследование инцидента с атомной подводной лодкой американских военно-морских сил USS Connecticut, которая в начале октября столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как показало расследование, объект, с которым столкнулась субмарина, оказался подводной горой.

"В ходе расследования было установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении официального представителя седьмого флота Хейли Симс.

Как отметила Симс, командующий седьмым флотом ВМС США определит порядок последующих действий в связи со случившимся, включая возможность привлечения к ответственности.

Американские военные ранее сообщали, что инцидент произошел 2 октября с ударной подводной лодкой Connecticut, не затронув ядерную силовую установку, пострадали 11 моряков.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 08:37
...экипаж "неизвестной ранее подводной горы" не пострадал и был награждён орденами и медалями!
 
 

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